‘Souviens-toi de moi’: Blue Note Moment de Blue Boy

Le catalogue de jazz de Blue Note Records a été une source fréquente d’échantillons d’artistes et de producteurs de danse, de R&B et de hip-hop modernes. L’une des plus fructueuses de ces associations a fait le hit-parade britannique le 1er février 1997 pour une artiste connue sur le disque sous le nom de Blue Boy, qui a aidé la styliste vocale de jazz-soul new-yorkaise Marlena Shaw à faire une apparition clé dans un des dix meilleurs tubes.

The Blue Boy était le nom d’enregistrement du DJ Lex Blackmore, qui a été signé sur le label Pharm avec son single “ Remember Me ” .Il a pris son titre d’une ligne échantillonnée du morceau “ Woman Of The Ghetto ”, une partie de la performance de Shaw à le Montreux Jazz Festival en juillet 1973. Blackmore a utilisé la voix de l’album Blue Note de Shaw de la performance, Live At Montreux, et la combinaison sonnait comme ceci:

“ Remember Me ” est entré dans les charts britanniques pour le Blue Boy au n ° 9. Au cours de sa deuxième semaine, il est tombé au n ° 13, mais a inhabituellement rebondi à un nouveau pic du n ° 8. La chanson est devenue un succès majeur, dépensant huit semaines dans le top 20, et a été certifié argent par l’organisme professionnel le BPI le jour même où il est entré dans le tableau.

«Woman Of The Ghetto» continuerait à être échantillonné à plusieurs reprises. En 2000, il a été utilisé par l’artiste de jazz acide St. Germain sur le morceau «Rose Rouge» de son album Tourist, puis dans «Ghetto», de l’album 2010 Apollo Kids du rappeur Ghostface Killah.

Shaw, un chanteur toujours expressif et profondément émouvant, enregistrait depuis une trentaine d’années au moment de l’enregistrement du Blue Boy. Née Marlena Burgess à New Rochelle, New York, son premier album Out Of Different Bags est sorti chez Cadet en 1967. Après deux LPs avec eux, elle en a sorti cinq pour Blue Note entre 1972 et 1976, dont ce live avec ‘Woman Of The Ghetto. ‘Son plus grand succès aux États-Unis n’a pas été atteint avant qu’elle n’ait quitté Blue Note pour Columbia, lorsque Sweet Beginnings, de 1977, influencé par la disco, atteignit le 62e rang.