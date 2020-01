Sparks annonce un nouvel album A Drip, Drip, Drip

Sparks a annoncé un nouvel album, A Steady Drip, Drip, Drip. Il sortira le 15 mai via BMG. Le duo de frères et sœurs de Ron et Russell Mael a également révélé une série de dates de tournées européennes qui débuteront le 11 octobre à Oslo, Norvège et se termineront le 27 octobre à Dublin, en Irlande. Retrouvez leur itinéraire complet ci-dessous ainsi qu’une vidéo d’annonce pour le nouveau LP.

A Steady Drip, Drip, Drip est le suivi de Sparks de leur album Hippopotamus de 2017. Dans la vidéo d’annonce du nouveau LP, Sparks mentionne également le prochain documentaire sur le groupe réalisé par Edgar Wright (Shaun of the Dead, Baby Driver), ainsi qu’un film musical écrit par Sparks intitulé Annette, qui met en vedette Adam Driver et Marion Cotillard.

Lisez la fonction Starter de Pitchfork «Trend Upsetters: 10 Essential Sparks Songs».

.