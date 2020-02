Spike Lee à l’adaptation directe de l’utopie américaine de David Byrne

Spike Lee a signé pour réaliser une adaptation cinématographique de l’American Utopia de David Byrne, rapporte Deadline. La version longue de l’émission à succès de Broadway de Byrne est prévue pour une sortie en 2020 et sera produite par Participant aux côtés de Byrne, Lee et d’autres. Le film sera produit par Todomundo de Byrne et Forty Acres de Lee et les sociétés de production de Mule Filmworks, ainsi que RadicalMedia.

Deadline a publié la déclaration suivante de Byrne sur le prochain film:

Pince moi. Cela n’aurait pas pu mieux fonctionner pour ce projet. Spike Lee mise en scène et production de participants – deux équipes socialement engagées, enfin, trois si vous nous comptez dans le groupe, se rassemblant dans ce que je ressens sera quelque chose d’émouvant, d’important, et contrairement à tout ce que personne n’a vu auparavant.

American Utopia a ouvert ses portes en octobre 2019 et se poursuivra jusqu’au 16 février au Hudson Theatre de New York. Byrne a sorti un LP du même nom en 2018.

Lisez «L’utopie américaine de David Byrne est un plaidoyer de Broadway pour Common Ground» sur le terrain.

.