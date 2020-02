Spike Lee présentera B American Utopia »de David Byrne sur grand écran

Ces dernières années, nous avons vu comment le nom de Spike Lee a brillé et avec raison. En plus d’avoir de grands films dans sa filmographie, comme She Hate Me et Clockers, il est récemment devenu mondialement célèbre pour la réalisation BlacKkKlansman et gagner avec ses multiples nominations aux Oscars dans les catégories principales, telles que Meilleur film et bien sûr, Meilleur réalisateur.

Après toute cette énorme attention qu’il a reçue – et en profitant très bien – il semble que Spike est toujours à la recherche de nouveaux projets et c’est l’un des plus intéressants qu’il ait pu trouver, car elle apportera au grand écran l’adaptation du show américain Utopia du grand David Byrne, qui a servi de tournée de l’album du même nom et même amené au Metropolitan Theatre de Mexico.

Selon Deadline, Spike Lee et le leader des Talking Heads sont déjà en pourparlers et travailleront main dans la main pour le film à côté de la maison de production du musicien de New York. Selon la même source, l’idée est d’essayer de respecter au maximum le concept que Byrne a imaginé dans le sillage de la société américaine et surtout l’élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis.

Il y’a deux ans, David Byrne a emmené American Utopia en tournée dans le monde entier et en 2019, il l’a adapté comme une comédie musicale de Broadway qui se terminera avec les cinq derniers spectacles plus tard ce mois-ci.. C’est sans aucun doute l’un des projets les plus intéressants de la carrière du musicien légendaire, car différents médias l’ont loué et catalogué comme un spectacle qui n’est pas une comédie musicale mais qui n’est pas complètement un concert de rock.

Il n’y a pas encore de date de sortie mais si tout se passe bien, le film américain Utopia pourrait atteindre les théâtres du monde en 2021. L’alliance entre Spike Lee et David Byrne en parlera et il est très excitant que des esprits de cette taille se réunissent pour travailler ensemble.