Spinnin ’Records remporte un appel dans un procès avec Martin Garrix

Aux Pays-Bas, une cour d'appel néerlandaise a statué contre le DJ Martin Garrix dans un appel déposé par son ancien label Spinnin ’Records et MusicAllStars Management.

En août 2015, Garrix a annoncé qu'il quittait les deux sociétés. Peu de temps après, il a intenté une action contre eux, alléguant que les deux avaient contraint lui et son père à signer un contrat qui, selon lui, n'était pas dans son meilleur intérêt.

Quelques mois après cela, Garrix a retiré une partie du costume, mais il a continué à avancer avec ce qui restait. Près de deux ans plus tard, un tribunal néerlandais a statué en sa faveur.

Dans la décision initiale, un groupe de juges a déterminé qu’il existait un conflit d’intérêts distinct car Eelko van Kooten – qui était alors directeur de Spinnin ’Records – était également directeur de MusicAllStars Management.

Pour cette raison, Kooten négociait essentiellement un contrat avec lui-même au nom de Garrix.

À la suite de la décision, Garrix a reçu les droits de certaines de ses plus grandes chansons à succès, comme "Animals", ainsi que ses enregistrements principaux.

Cependant, les deux sociétés ont fait appel de la décision et la Cour supérieure de Leeuwarden a contesté les conclusions du tribunal d'origine. Elle a déclaré que les accords signés par Garrix avec les deux sociétés étaient appropriés et que les sociétés en avaient pleinement respecté les termes.

Il a également jugé que les accords signés par Garrix n'étaient pas déraisonnables, et il a déclaré: «On peut conclure que Martin Garrix n'a pas été faussement conduit à des accords en 2012 et 2013, à la mi-2015 et pas avant.»

Ni Garrix ni ses représentants légaux n'ont pour l'instant commenté la décision.

Mais Kooten a déclaré à ce sujet: «Je suis ravi de la décision de la Haute Cour que nous avions conclu à l'époque des accords valides avec Martijn, qui auraient dû être respectés. Cette déclaration confirme que l'accusation de tromperie ou de fraude était injustifiée. »