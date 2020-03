Spinrilla poursuit la RIAA pour avoir émis de faux avis de retrait

Spinrilla, une application indépendante de découverte du hip-hop, poursuit la Recording Industry Association of America (RIAA) pour avoir prétendument émis de faux avis de retrait du DMCA.

Dans une action en justice déposée auprès du tribunal de district américain du district nord de la Géorgie, Spinrilla affirme que la RIAA a pris l’habitude de déposer de faux avis DMCA – ou des allégations de violation du droit d’auteur – concernant une partie des téléchargements Spinrilla, causant ainsi «des dommages à Spinrilla son activité au moins en portant atteinte à sa bonne volonté et à sa réputation. »

En outre, Sprinrilla déclare que ces demandes DMCA «non fondées» «gaspillent inutilement le temps de Spinrilla, perturbent [sic] travail de son personnel », et augmente les risques que des utilisateurs innocents de Spinrilla soient bannis à tort de la plate-forme.

Le reste du dossier détaille les informations générales et les circonstances du procès, y compris les raisons pour lesquelles l’affaire devrait être entendue par un tribunal de Géorgie (la RIAA a son siège à Washington, D.C., tandis que Spinrilla opère à partir de la Géorgie). Il convient de noter que les fans de musique et les observateurs intéressés devront probablement attendre un peu plus longtemps que la normale pour voir comment l’affaire se déroule (en supposant qu’il ne soit pas rejeté et que les parties ne parviennent pas à un règlement).

Plus tôt dans la journée, le juge du tribunal de district de Géorgie du Nord, Thomas W. Thrash Jr., a appelé à une interruption de la convocation des jurés, au report de «toutes les procédures devant le grand jury» et à d’autres initiatives de prévention des coronavirus (COVID-19). Ces mesures dureront 30 jours. Mais surtout, les palais de justice de Géorgie resteront ouverts et les juges pourront toujours agir sur des questions qui peuvent être «résolues sans plaidoirie».

Au moment de la rédaction de cette pièce, ni Spinrilla ni la RIAA n’avaient commenté publiquement le procès.

La confrontation Spinrilla-RIAA n’est guère le seul événement que le coronavirus ait retardé. Partout dans le pays et dans le monde, les procédures de verrouillage et les interdictions de rassemblement importantes ont tout perturbé, du travail au dîner dans les restaurants, le tout dans un effort pour freiner la propagation du COVID-19.

L’impact économique de la crise sanitaire s’est révélé profond et plusieurs pays se préparent à adopter une législation pour aider les particuliers et les entreprises à faire face aux retombées financières. Plus tôt dans la journée, un ensemble d’aide très attendu et négocié avec acharnement de 1,5 billion de dollars a reçu 49 votes au Sénat; la mesure nécessite 60 voix pour atteindre le bureau du président Trump.