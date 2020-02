Spotify acquiert le site sportif et culturel The Ringer

Spotify a acheté The Ringer, le site sportif et culturel de Bill Simmons, ont annoncé les sociétés aujourd’hui (5 février). Cette décision fait suite à l’expansion du service de streaming en podcasts. (Le Ringer a 30 podcasts.) Le Ringer, qui était auparavant en partenariat avec Vox Media, possède également un réseau vidéo, une division de production de films et une empreinte de livre, comme le note le New York Times.

Simmons, l’ancien commentateur d’ESPN qui a fondé The Ringer en 2016, a déclaré dans un communiqué: «Spotify a la capacité unique de vraiment augmenter à la fois le contenu et le talent des créateurs à travers les genres. Nous avons passé ces dernières années à bâtir une entreprise numérique multimédia de classe mondiale pour le sport et la culture pop et nous pensons que Spotify peut nous amener à un autre niveau. Nous ne pourrions être plus enthousiastes à l’idée de libérer la puissance d’échelle et de découverte de Spotify, de présenter The Ringer à un nouveau public mondial et de créer le réseau audio sportif phare du monde. “

Le responsable du contenu de Spotify, Dawn Ostroff, a déclaré que cette décision entraînerait la stratégie sportive mondiale de Spotify. “Alors que nous voulions élargir notre offre de sports et de divertissement, nous voulions une équipe éditoriale de premier ordre”, a déclaré Ostroff. “Les antécédents éprouvés du Ringer en matière de création de contenu culturel distinctif ainsi que de découverte et de développement de talents de haut niveau en feront un atout formidable pour Spotify.”

Bill Simmons a lancé The Ringer après sa scission acrimonieuse avec ESPN, qui possédait (et a ensuite fermé) son ancien site Grantland. Le Ringer Podcast Network comprend des émissions de Simmons, Larry Wilmore, Chris Tomson et Chris Baio du Vampire Weekend, et du gardien de la NBA JJ Redick.

En plus de cette acquisition, le géant du streaming a lancé sa propre émission de récompenses et a acquis le marché des talents musicaux SoundBetter et trois sociétés de podcast, dont Anchor et Gimlet.

