Spotify ajoute 6 millions d’abonnés Premium malgré la crise du COVID-19

Malgré l’impact considérable du nouveau coronavirus sur l’économie et rapporte que le streaming de musique est en baisse (alors que le piratage est en hausse) au milieu des commandes généralisées de séjour à domicile, Spotify, basé à Stockholm, a connu un premier trimestre 2020 généralement réussi.

La principale plateforme de streaming de musique a révélé ses performances du premier trimestre dans un rapport sur les résultats récemment publié, qui a été partagé avec Digital Music News. Au cours de la dernière année, du T1 2019 au T1 2020, Spotify a connu une augmentation de 31% du nombre total d’utilisateurs actifs mensuels; quelque 286 millions de personnes utilisent actuellement le service, dont environ 130 millions d’abonnés premium.

En particulier, les augmentations de primes et de publicités ont été essentiellement égales, les 12 derniers mois ayant respectivement enregistré une croissance de 31 et 32%. Depuis le dernier trimestre de l’année dernière, environ 15 millions de personnes ont téléchargé Spotify, dont six millions d’abonnés premium et environ neuf millions d’auditeurs en version gratuite.

En termes de revenus, la prime s’avère de plus en plus lucrative pour Spotify; les abonnés ont apporté environ 1,84 milliard de dollars (1,7 milliard d’euros) à la table au cours des trois premiers mois de 2020. La somme marque un bond de 23% par rapport au T1 2019 et une amélioration de 4% par rapport au T4 2019.

Cependant, les revenus générés par la publicité de Spotify n’ont pas été particulièrement bons. Par rapport au trimestre précédent, les revenus publicitaires ont baissé de 32%, à environ 160 millions de dollars (148 millions d’euros). Néanmoins, ce chiffre est supérieur de 17% à celui du premier trimestre 2019. En plus de renforcer les revenus, la version gratuite de Spotify joue un rôle important pour attirer de nouveaux fans; selon le rapport sur les résultats, plus de 60% des abonnés premium ont commencé en tant qu’auditeurs freemium.

Le chiffre d’affaires total du T1 2020 est en ligne avec le T4 2019, à plus de 2 milliards de dollars (1,85 milliard d’euros), ce qui représente une augmentation de 22% par rapport au T1 2019. Le bénéfice brut est également resté stable, par rapport au dernier trimestre, à environ 512 millions de dollars (472 € million).

Le rapport sur les résultats a également révélé quelques autres points importants.

Les utilisateurs européens, nord-américains et latino-américains représentent 83% du total des auditeurs Spotify – une statistique révélatrice qui indique à la fois la portée du service de streaming sur certains marchés et la difficulté relative qu’il a à pénétrer d’autres. 19% des utilisateurs actifs mensuels écoutent des podcasts, contre 16% en 2019, et l’utilisation de Spotify pour la télévision et les consoles de jeu a augmenté de plus de 50% en raison des commandes à domicile et des mesures de distanciation sociale.

Enfin, Spotify a prédit qu’il ajouterait entre 3 et 13 millions d’utilisateurs au cours du deuxième trimestre de 2020, quelle que soit la pression fiscale engendrée par le nouveau coronavirus (bien que cette prévision et d’autres prédictions aient présenté «une plus grande probabilité de variances» en raison de COVID-19) .

