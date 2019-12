Spotify annonce maintenant un «son de haute qualité» ⁠ (ne le dites pas aux audiophiles)

Spotify annonce désormais son débit binaire de 320 kbps comme un «son de haute qualité» à ses abonnés Premium. Pendant ce temps, les pistes Amazon Music HD ont un débit binaire moyen de 850 kbps.

En 2017, Spotify a testé l'offre audio sans perte pour un coût supplémentaire de 5 $ à 10 $. C'est à peu près le même prix que des services comme Tidal, Amazon Music et Qobuz facturent pour leur contenu audio haute résolution. Mais Spotify a finalement décidé de ne pas le faire, notant que les utilisateurs sont plus intéressés par le contenu lui-même, une excellente interface et d'autres fonctionnalités.

Le débit binaire standard pour l'application de bureau Spotify est de 160 kbps pour les utilisateurs gratuits. Les appareils mobiles bénéficient d'un débit binaire encore plus compressé de 96 kbps. Mais l'abonnement à Spotify Premium déverrouille l'accès au streaming audio à 320 kbps, que Spotify annonce comme un «son de haute qualité».

L'audio haute fidélité ou sans perte offre généralement un débit binaire beaucoup plus élevé. Par exemple, Amazon Music HD propose des pistes HD avec un débit binaire moyen de 850 kbps. Ses pistes Ultra HD ont un débit binaire moyen de 3 730 kbps.

Les chansons compressées sont obtenues en utilisant un algorithme pour supprimer des bits de la piste. L'algorithme se concentre explicitement sur les bits indétectables à l'oreille humaine (ou au moins moins détectables). Le résultat est une réduction de la taille du fichier avec une perte de qualité minimale.

Pour l'utilisateur moyen, il peut être impossible de faire la différence entre les différents débits binaires. La gamme de cartes son et de haut-parleurs sur le marché détermine également la partie de la piste qui est perceptible.

NPR a expérimenté ce concept en 2015 lorsque Tidal a lancé un blitz sur le marché avec une offre haut de gamme. Un quiz de six questions propose des pistes dans trois débits différents pour mettre en évidence les différences. Vous pourriez être surpris par vos résultats, car la grande majorité des gens ne possèdent pas d'équipement audio conçu pour écouter un son de haute qualité.

L'équipement, la taille de la pièce et même la forme de vos oreilles peuvent faire la différence ici. C'est une des raisons pour lesquelles Sony travaille sur (encore une autre) un format audio haute fidélité qui peut s'adapter à la forme de votre oreille.

Donc, peut-être 320 kbps est un «son de haute qualité» pour les utilisateurs de Spotify Premium. Mais pour les véritables utilisateurs Hi-Fi? Certainement pas. Avec le chapeau d'Amazon dans le ring avec un son sans perte, Spotify peut être contraint de reconsidérer sa stratégie de fidélité.