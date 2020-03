Spotify annonce un projet Music Relief pour lutter contre la perturbation des coronavirus

Spotify a dévoilé un plan de lutte contre l’impact dévastateur de la pandémie de coronavirus sur les artistes et l’industrie musicale. Dans le cadre du projet Spotify COVID-19 Music Relief, le géant du streaming s’associera à divers organismes de bienfaisance musicaux – à commencer par MusiCares, PRS Foundation et Help Musicians – pour conseiller les artistes sur la recherche d’un allégement financier. Spotify fera également correspondre les dons à ces organisations caritatives (via sa page dédiée) jusqu’à 10 millions de dollars, selon un communiqué de presse.

En plus du projet de soulagement de la musique, Spotify prévoit de lancer une fonctionnalité facultative permettant aux artistes de collecter des fonds – pour eux-mêmes ou pour d’autres – directement auprès des fans, via leurs pages d’artistes Spotify. Cela ne prendra pas une coupe de contributions. Cette décision intervient quelques jours après que Bandcamp a aidé les artistes à gagner 4,3 millions de dollars en renonçant à ses frais de vente sur la plate-forme.

