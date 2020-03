Spotify apporte une nouvelle refonte à iOS «axée sur l’accessibilité»

Une nouvelle refonte de Spotify se dirige vers l’application iOS – supprimant tous les mots.

Les changements privilégient les icônes universelles et les indicateurs visuels par rapport aux mots. Spotify dit que le changement rend l’expérience Spotify plus accessible à travers le monde.

L’un des changements les plus importants consiste à supprimer le bouton «lecture aléatoire» qui apparaît sur les pages des artistes et des listes de lecture. Maintenant, ce bouton est vert avec les icônes de lecture et de lecture aléatoire. D’autres icônes familières ont été réorganisées pour cette refonte de Spotify.

Les utilisateurs Premium trouveront les icônes «J’aime», «Jouer» et «Télécharger» regroupées dans un même menu.

Il existe également une nouvelle icône pour écouter sans connexion Wi-Fi. Spotify affirme que les dernières modifications apportées à l’application devraient faciliter la navigation à une seule main. Pourtant, la découvrabilité musicale en souffre encore.

Taper sur un artiste n’affiche que les cinq chansons les plus populaires. Des services concurrents tels que YouTube Music et Apple Music facilitent la navigation sur leur musique. Tout en rendant l’application plus accessible pour le reste du monde est un objectif noble (s’il est axé sur le profit), Spotify a de plus gros poissons à faire frire.

Le manque de concentration sur la terrible utilisation de l’application Spotify par rapport aux services de musique concurrents est tout simplement épouvantable. En ce qui concerne les utilisateurs d’Android, comme d’habitude, vous pouvez vous attendre à ce que cette refonte de Spotify «arrive bientôt». Certains de ces changements ont également moins de sens pour les utilisateurs de l’application.

La barre de recherche des listes de lecture était auparavant facilement accessible. Maintenant, il est déplacé vers un menu sous une option appelée “Rechercher dans la liste de lecture”. Maintenant, au lieu d’un simple toucher pour trouver la chanson que vous souhaitez, vous devez fouiller dans un menu.

Spotify supprime ou modifie souvent des fonctionnalités, mais l’écart de mise à jour entre iOS et Android est terrible. Pouvons-nous s’il vous plaît avoir une application facile à naviguer et non une horreur, Spotify? Vous avez des millions d’abonnés payants, mais l’application est l’une des pires expériences pour les utilisateurs. Juste pourquoi?

