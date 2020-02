Spotify atteint 124MM d’abonnés – Les pertes trimestrielles dépassent 85MM $

Spotify a clôturé 2019 avec 124 millions d’abonnés premium, soit une augmentation de 29% par rapport au chiffre de fin d’année 2018, mais cet afflux d’utilisateurs n’était pas suffisant pour empêcher la société de subir de lourdes pertes globales.

Le rapport sur les résultats de Spotify a également indiqué que la base d’abonnés premium du service de streaming avait augmenté de 10% entre le troisième et le quatrième trimestre et que 153 millions d’utilisateurs avaient adopté la version gratuite, qui comprend des publicités. Le total des nouveaux utilisateurs de la version gratuite est 29% plus élevé qu’il ne l’était à la fin de 2018 et 9% plus élevé qu’au cours du trimestre précédent.

Les revenus totaux sont passés d’environ 1,65 milliard de dollars à 2,05 milliards de dollars, grâce à une augmentation des revenus des utilisateurs gratuits (environ 240 millions de dollars, en hausse de 23% par rapport à l’année dernière) et des revenus des abonnés premium (1,8 milliard de dollars, en hausse de 24% par rapport à l’année dernière).

Malgré ces chiffres encourageants, les pertes d’exploitation de Spotify ont atteint 84,8 millions de dollars, une baisse substantielle par rapport aux bénéfices de 59 millions de dollars du troisième trimestre. On pouvait s’y attendre, la plate-forme de streaming a également signalé une baisse des bénéfices par utilisateur et une hausse des dépenses d’exploitation, ce qui s’explique par la hausse des coûts induite par une augmentation de la valeur des actions de Spotify.

Il semble que Spotify continuera de miser gros sur les podcasts dans le cadre de son plan à long terme pour atteindre une rentabilité constante.

L’acquisition par la plateforme de The Ringer, un magasin de sports et de culture pop qui comprend une collection de podcasts réussis, a été confirmée lors de la publication du rapport financier du quatrième trimestre 2019. Le fondateur de Ringer, Bill Simmons, et ses quelque 90 employés resteront employés par Spotify et continueront de fonctionner de manière indépendante.

L’année dernière, Spotify a signé des accords de podcast exclusifs avec Reba McEntire, Kevin Bacon, Barack et Michelle Obama, et plusieurs autres.

Au moment de la rédaction du présent rapport, le cours des actions de Spotify avait chuté d’environ 4% par rapport à la fin de la veille.