Spotify aurait payé 250 millions de dollars pour la plateforme de podcast The Ringer

La récente acquisition par Spotify de The Ringer, un site Web de sport et de culture pop et un réseau de podcasts, a coûté environ 250 millions de dollars.

Les chiffres exacts des ventes devraient être rendus publics dans un prochain dépôt auprès de la SEC. Cependant, selon une source anonyme déversant les fèves sur Bloomberg, Spotify fournira 200 millions de dollars à l’avance, et les 50 millions de dollars restants seront payés à une date ultérieure.

Il n’est pas clair pour le moment si des conditions spéciales devront être remplies avant que ce dernier paiement ne soit effectué.

Selon les termes de l’accord, les membres du personnel de The Ringer, y compris le fondateur Bill Simmons, continueront de fonctionner à partir de leurs bureaux existants tout en se coordonnant occasionnellement avec les hauts responsables de Spotify pour atteindre les objectifs et les critères de référence à long terme.

À la fin du mois dernier, les employés de The Ringer ont appris les pourparlers de vente de Spotify via un article publié dans le Wall Street Journal. Comme on pouvait s’y attendre, les rédacteurs, éditeurs et experts des médias sociaux de la plate-forme ont été désagréablement surpris par les nouvelles, pensant qu’ils pourraient être lâchés par le service de streaming musical et de podcasting.

Comme mentionné, Spotify a conservé tous les employés Ringer existants; il convient de noter que ces personnes se sont syndiquées en août 2019.

Spotify a déjà investi une rançon du roi dans des podcasts originaux et des acquisitions axées sur les podcasts.

Michelle et Barack Obama, Kevin Bacon et un éventail d’autres personnalités de premier plan ont signé des contrats de plusieurs millions de dollars avec le géant du streaming. De toute évidence, le podcasting jouera un rôle majeur dans le modèle commercial de Spotify 2020 – avec à la fois les podcasts d’Apple et l’ensemble de l’industrie de la radio traditionnelle.

Selon le rapport sur les résultats de Spotify au quatrième trimestre 2019, 124 millions de personnes s’abonnent au service premium et environ 153 millions d’utilisateurs diffusent la version gratuite. Bien que les deux chiffres aient considérablement augmenté par rapport à la même période en 2018 et que les revenus globaux aient augmenté, les pertes du quatrième trimestre ont dépassé 84 millions de dollars.

Sur une base mensuelle, environ 15 millions de personnes visitent le site Web de The Ringer, et ses nombreux podcasts sont téléchargés au total 35 millions de fois.