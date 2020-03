Spotify dévoile la fonction d’aide COVID-19 et correspond à 10 millions de dollars de dons

Avec la pandémie de coronavirus (COVID-19) qui empêche les artistes de gagner leur vie, Spotify a annoncé aujourd’hui trois initiatives de secours et des œuvres caritatives, toutes conçues pour réduire la pression financière des musiciens.

Premièrement, Spotify a créé le projet COVID-19 Music Relief. Music Relief n’accepte pas les dons, mais oriente plutôt les contributions des fans concernés vers des organisations qui aident activement les artistes. MusiCares (l’aile caritative de la Recording Academy), Help Musicians et la PRS Foundation sont présentés sur la page COVID-19 Music Relief de Spotify, et Spotify s’est engagé à égaler chaque don effectué via le portail (jusqu’à 10 millions de dollars).

Ensuite, la société basée à Stockholm a révélé qu’elle offrira une option de collecte de fonds aux artistes. Des organisations caritatives personnelles (spécifiques aux artistes) aux organisations de secours établies, ainsi que toutes les autres entre les deux, les créateurs de Spotify auront la possibilité de solliciter un soutien financier directement via leurs profils. Spotify ne facturera pas de frais pour la fonctionnalité, qui sera publiée «bientôt».

Enfin, Spotify a dévoilé des coûts réduits et des essais gratuits sur ses outils de création, notamment SoundBetter, SoundTrap et Anchor. Ces offres spéciales sont actuellement disponibles.

Les verrouillages et les interdictions de rassemblement de grande envergure ont effectivement coupé les artistes des revenus de spectacles en direct, qui représentent généralement une partie substantielle des revenus globaux. En conséquence, de nombreux membres de l’industrie musicale, des dirigeants d’IMPALA au PDG par intérim de la Recording Academy, Harvey Mason Jr., font appel aux organisations caritatives et aux gouvernements pour obtenir un soulagement.

En outre, certains artistes sont frustrés par la situation des coronavirus et l’inaction perçue de Spotify, et il n’est pas clair si les mesures décrites ci-dessus vont étouffer leurs critiques. Certes, une pétition qui circule rapidement appelle Spotify à augmenter de manière permanente (et triple, pas moins) les redevances des artistes, à la fois pour les aider au milieu de la pandémie de coronavirus et à l’avenir.

Au moment de la rédaction de cet article, la pétition citée avait reçu plus de 1 500 contributeurs et Spotify n’avait pas publié de réponse officielle.

D’autres compagnies et artistes de l’industrie musicale soutiennent également les personnes touchées par la crise du COVID-19. La Recording Academy et MusiCares ont fait un don de 2 millions de dollars à leur fonds de secours, et la Fondation Clara Lionel de Rihanna a promis 5 millions de dollars à divers organismes de bienfaisance.