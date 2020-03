Spotify diffuse des publicités de films d’horreur sur le clown pendant la lecture d’une berceuse pour enfants

Spotify est dans l’eau chaude avec les clients pour diffuser des publicités de films d’horreur sur une liste de lecture pour enfants.

Une publicité pour le film de Warner Bros It: Chapter Two mettait en vedette la voix de Pennywise le clown. On entend le personnage parler et rire de la musique troublante en arrière-plan.

«Pendant 27 ans, j’ai rêvé de toi. Je t’ai imploré. Oh, tu m’as manqué », chante Pennywise à l’auditeur. Des tambours, une sirène et d’autres sons troublants complètent les publicités des films d’horreur Spotify.

Warner Bros.est également critiqué pour les publicités de films d’horreur Spotify qui apparaissent également sur les listes de lecture pour enfants. La publicité a été diffusée en août et a été identifiée comme impropre à apparaître sur la musique des enfants. La BBC rapporte que la Advertising Standards Authority au Royaume-Uni pourrait prendre d’autres mesures contre Warner.

Spotify n’a pas répondu aux demandes de commentaires sur les raisons pour lesquelles l’annonce a été acceptée. La société s’est entretenue avec des régulateurs au Royaume-Uni, affirmant que les listes de lecture ne sont pas conçues principalement pour les enfants.

Les listes de lecture en question comprenaient des noms comme «Musique pour enfants», musique «Pour enfants» et «Comptines anglaises» et «Berceuses classiques». Cette dernière playlist est celle qui a suscité des critiques – Spotify elle-même la gère.

Alors que la diffusion de musique continue de gagner en popularité, des services comme Spotify continueront de faire face à des dilemmes comme celui-ci.

“S’il est raisonnable de dire que la technologie publicitaire de Spotify devrait éloigner les publicités inappropriées des listes de lecture destinées ouvertement aux enfants, est-ce que nous disons qu’elle devrait également rechercher des listes de lecture qui ont le genre de musique qui pourrait les rendre populaires pour les enfants?” dit Chris Cooke, directeur de conseil musical.

Spotify espère déjà empêcher de telles gaffes avec son application Spotify for Kids. Cette application est disponible pour tous les utilisateurs Spotify Premium et propose un contenu approuvé par les enfants. L’organisation de surveillance ASA dit qu’elle pense que les listes de lecture ciblent les enfants, malgré les dénégations de Spotify. Les régulateurs disent que les publicités de films d’horreur Spotify peuvent causer de la détresse aux jeunes auditeurs.