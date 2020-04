Spotify et Warner Music annoncent un partenariat de licence renouvelé

Le géant de la diffusion de musique en continu Spotify et le label Big Three Warner Music Group ont réglé leurs différences professionnelles (y compris les désaccords entre artistes et redevances et une fracture très médiatisée en Inde) et ont signé un accord international «élargi».

Les sociétés ont dévoilé le nouveau contrat aujourd’hui, dans un communiqué de presse conjoint. En plus d’être «heureux d’annoncer un partenariat de licence mondial renouvelé,» Spotify et Warner Music «ont hâte de collaborer à des initiatives mondiales percutantes pour les artistes et auteurs-compositeurs Warner, et de travailler ensemble pour développer l’industrie de la musique à long terme.»

Ni les conditions financières de l’accord ni sa durée n’ont été précisées dans le communiqué de presse.

Il semble que le cadre ait été fixé pour l’accord en janvier, lorsque Spotify et Warner Chappell ont mis fin à leur différend de licence de longue date, qui portait sur la mise à disposition de Spotify de pistes Warner Music pour les streamers via une loi statutaire indienne généralement appliquée à la radio. diffuseurs. Et début mars, Warner Music a clairement exprimé ses ambitions à long terme sur le marché indien en lançant Warner Music India.

Les utilisateurs de Spotify en Inde peuvent désormais profiter des pistes d’artistes bien connus de WMG, notamment Ed Sheeran, Coldplay, Metallica et Wiz Khalifa, pour n’en nommer que quelques-uns. La plate-forme de streaming basée à Stockholm compte plus de 270 millions d’utilisateurs actifs par mois, mais n’a pas réussi à se tailler une part importante de la base d’abonnés potentiellement lucrative de l’Inde.

Une grande partie de cette difficulté est attribuable à la forte concurrence des plates-formes de streaming musical locales (Gaana compte environ 150 millions d’utilisateurs actifs par mois; JioSaavn revendique plus de 100 millions d’utilisateurs actifs par mois) et à la disponibilité de services comme YouTube Music. De plus, ByteDance, la société mère de TikTok, a récemment lancé son propre service de streaming musical en Inde, Resso.

Même ainsi, le manque de musique de Warner Music n’a certainement pas aidé Spotify India, et il vaudra la peine de noter comment l’artiste de haut niveau et les ajouts de chansons résonnent avec les streamers de musique du pays.

En février, Warner Music a annoncé son intention de rendre publique, mais a ensuite mis le plan sur glace en réponse à la pandémie de coronavirus (COVID-19) et à la réorganisation du marché qui lui est associée. La semaine dernière, Spotify a révélé des options de collecte de fonds renforcées pour les artistes et a accepté de verser 10 millions de dollars en dons de secours contre les coronavirus.