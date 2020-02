Spotify étend son application pour enfants autonome avant le déploiement mondial

Spotify est prêt à étendre son application Kids autonome à l’échelle mondiale aux abonnés du plan familial. Une courte version bêta au Royaume-Uni et en Australie est en premier.

Spotify a choisi Safer Internet Day pour annoncer la nouvelle version bêta de son application au Royaume-Uni et en Australie. Toute personne abonnée à Spotify Premium Family peut désormais télécharger et utiliser l’application autonome. L’application Spotify Kids est disponible sur iOS et Android.

L’interface permet aux enfants d’accéder à une expérience sans publicité avec de la musique adaptée à leur âge. Les parents peuvent choisir entre l’audio pour les jeunes enfants ou les enfants plus âgés.

Spotify indique qu’une fois la version bêta au Royaume-Uni et en Australie terminée, un déploiement mondial suivra.

Nous avons découvert l’application Spotify Kids pour la première fois lorsqu’elle a été lancée l’année dernière en exclusivité en Irlande. La nouvelle application aide à rendre les plans familiaux Spotify plus attrayants pour les familles réelles, plutôt que pour les amis qui abusent du système. Spotify a sévi contre cette pratique en exigeant des enregistrements à la résidence répertoriée comme «domicile».

Spotify dit qu’il se réserve le droit de demander une nouvelle vérification à tout moment, et toute personne qui ne le fait pas pourrait voir son service suspendu. Ceux qui abusent à plusieurs reprises de la fonction de plan familial pourraient voir le service résilié complètement.

L’application Spotify Kids propose une liste de listes de lecture triées sur le volet dans plusieurs catégories. Des catégories telles que Movies & TV, Top Hits, Spotify Originals, et plus sont présentées. Toutes les listes de lecture de l’application pour enfants sont sélectionnées par de vrais humains avant d’être mises en ligne.

Cela signifie que les enfants ne se retrouveront pas dans des situations où une liste de lecture génère un contenu inapproprié par association.

YouTube a fait l’objet d’une controverse après que son algorithme a commencé à recommander aux enfants des vidéos sur le sang et le sang et des thèmes explicites. L’application YouTube Kids a reçu un contrecoup massif après l’apparition des thèmes inquiétants. Cela a également incité YouTube à modifier complètement son approche des recommandations pour les enfants et la monétisation du contenu axé sur les enfants.

Les conservateurs humains de Spotify travaillent à partir d’un ensemble de directives pour déterminer ce qui convient aux enfants. Les modérateurs de contenu de ces listes de lecture ont des antécédents dans des marques pour enfants bien connues comme Disney, Discovery Kids et Nickelodeon.