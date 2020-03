Spotify fait face à une poursuite pour mauvaise classification d’un entrepreneur indépendant en Californie

Un homme californien a déposé un recours collectif contre Spotify au sujet de la prétendue mauvaise classification de la société de son statut d’emploi et de son incapacité à fournir les pauses et les paiements légalement requis.

Matthew Elias a soumis le procès à la fois en son nom et au nom de «toutes les autres personnes se trouvant dans la même situation et prétendument lésées», selon des documents judiciaires partagés avec Digital Music News. Dans le dossier, Elias, qui affirme être un employé non exonéré de Spotify entre juillet 2016 et juillet 2018, allègue qu’il a été classé à tort en tant qu’entrepreneur indépendant environ un an après son entrée en fonction.

En conséquence, Elias et son conseil estiment qu’il devrait être indemnisé pour le fait que Spotify ne lui a pas accordé les mêmes avantages que les autres employés non exemptés en vertu de la Fair Labor Standards Act. Ces protections comprennent une rémunération appropriée des heures supplémentaires (une fois et demie la rémunération horaire pour les semaines de travail de plus de 40 heures), les pauses-repas, les pauses, etc.

Elias affirme également que Spotify l’a forcé à acheter “des services de streaming et des services de données cellulaires” avec ses fonds personnels – des dépenses qui, selon lui, auraient dû être facturées à l’entreprise.

Au moment de la rédaction de cet article, Spotify n’avait pas commenté publiquement la question. Cependant, le géant de la diffusion de musique a déposé une demande de transfert de l’affaire d’un tribunal d’État à un tribunal fédéral, car Spotify est enregistré au Delaware. Elias a porté plainte devant le tribunal de district du district central de Californie.

Ce lieu est certainement plus favorable que Spotify pour la Californie.

Depuis le 1er janvier, la Californie a adopté des lois strictes sur la classification des travailleurs sous AB5. Mais cette loi, conçue pour lutter contre les abus des entrepreneurs indépendants par des entreprises comme Uber et Lyft, a été ouvertement bafouée par les deux géants du covoiturage. Pendant ce temps, des milliers – voire des centaines de milliers – de travailleurs contractuels ont été licenciés sans remplacement.

Ces emplois ont rapidement déménagé dans différents États ou à l’étranger, où la sous-traitance indépendante est parfaitement légale. De nombreuses industries, y compris l’industrie du camionnage commercial, ont déposé des recours judiciaires agressifs contre AB5.

Pendant ce temps, la loi a créé un véritable désastre pour l’industrie de la musique en Californie. C’est parce que les productions musicales impliquent souvent une gamme de musiciens et d’assistants embauchés, qui ont tous été traditionnellement classés comme des entrepreneurs indépendants. Auparavant, des groupes comme le RIAA n’étaient pas en mesure de créer de simples exemptions pour les musiciens, les labels et d’autres groupes de l’industrie musicale, même si des dizaines d’autres industries ont conclu de tels accords. Ces résultats médiocres sont probablement dus aux luttes intestines de l’industrie, en particulier avec les syndicats de musiciens.

De plus, les avocats de Spotify soutiennent que l’affaire devrait également être renvoyée dans une salle d’audience fédérale, car elle concerne des dommages potentiels supérieurs à 75 000 $, dont «au moins 110 086,40 $», rien que pour les heures supplémentaires prétendument dues.