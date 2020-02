Spotify intensifie ses listes de concerts avec un partenariat avec les conseillers résidents

Spotify s’associe avec Resident Advisor pour de nouvelles listes de concerts pour des événements locaux.

Le partenariat connectera les auditeurs de Spotify à des concerts mettant en vedette des artistes qu’ils écoutent dans leur région. Les listes localisées seront promues dans l’application Spotify.

Spotify affirme que le partenariat vise à fournir un nouveau pipeline de soutien aux sites locaux et aux promoteurs indépendants. La fonctionnalité est similaire à quelque chose que YouTube Music propose depuis plus d’un an maintenant, affichant des listes de concerts sur une page d’artistes.

Resident Advisor a été fondé en 2001 et vend chaque année des millions de billets pour des événements en direct. Les listes d’événements et les fonctionnalités détaillées constituent l’essentiel du contenu RA.

Nick Sabine, co-fondateur de Resident Advisor, a déclaré que le partenariat Spotify aidera à élever des artistes indépendants.

“Notre collaboration avec Spotify est une brillante évolution du travail que nous faisons depuis près de deux décennies pour soutenir le travail des artistes, lieux et promoteurs indépendants qui agissent comme les piliers de ces scènes”, a-t-il déclaré dans un communiqué.

Spotify travaille dur pour devenir un guichet unique pour les fans de musique (et de podcasts). La liste des concerts n’est pas nouvelle – Spotify a lancé sa fonctionnalité de concerts locaux personnalisés en 2015. Depuis, Ticketmaster, Songkick, Eventbrite et AXS se sont associés en tant que partenaires. Resident Advisor n’est que la dernière plateforme de billetterie pour proposer des listes de concerts d’artistes indépendants.

Le conseiller résident estime qu’il est dans une position unique pour générer un engagement significatif dans le monde réel avec les fans de musique. L’industrie de la musique électronique a atteint une valeur estimée à 9,4 milliards de dollars dans le monde. De plus en plus de fans de musique trouvent des événements locaux grâce à la promotion en ligne.

RA cultive cette culture depuis 2001 comme «la plus grande plate-forme médiatique indépendante du journalisme musical». RA présente de nouveaux artistes de musique électronique et est devenu une plaque tournante centrale pour les fans de l’écosystème de la musique de danse. Ce nouveau partenariat permettra de mieux faire connaître les événements locaux couverts par RA.