Spotify lance le bouton de podcast «Pick Topics» TrainingPour former ses algorithmes

Spotify a dépensé plus de 500 millions de dollars pour construire sa plate-forme de podcasts en 2019. Maintenant, un nouveau bouton "Choisir des sujets" recommandera aux utilisateurs des podcasts en fonction de leurs intérêts.

Le nouveau bouton de podcast apparaîtra pour les utilisateurs aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Brésil, en Irlande, au Mexique, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Le bouton n'apparaît que si un utilisateur n'a jamais écouté de podcast à l'aide de Spotify auparavant.

Étant donné que l'utilisateur moyen associe toujours Spotify en tant que source musicale, c'est probablement un pourcentage élevé. Le podcasting a connu une croissance exponentielle au cours des dernières années. Mais la plupart des auditeurs de podcasts purs et durs ont déjà une application préférée.

Faire en sorte que les auditeurs mélangent leur musique avec leurs podcasts sera une transition délicate pour Spotify. Les recommandations aident à mettre les podcasts au premier plan, mais elles aident également à former des algorithmes. Spotify part de zéro ici, tandis qu'Apple a des années de données sur iTunes.

Plus de 500 000 titres de podcasts sont désormais disponibles sur Spotify. L'écoute des podcasts sur la plateforme a augmenté de 50% depuis le début de l'année. Il y a eu une augmentation de 39% des heures de podcast des auditeurs par rapport au trimestre.

Le pari de Spotify porte lentement ses fruits – j'ai moi-même vu des preuves anecdotiques. Au cours de l'été, je suis récemment passé du forfait familial de Google Play Musique à Spotify. Bien que je sois resté sur PocketCasts pour organiser mon expérience de podcast, ma petite amie a facilement sauté sur Spotify.

Spotify proposant un bouton de podcast «Choisir des sujets» exposera sans aucun doute plus de personnes aux podcasts. Ces recommandations incluront des émissions exclusives et non exclusives à Spotify. Spotify affirme que les recommandations sont basées sur de nombreux facteurs, y compris la popularité locale.

Il y a quelques jours à peine, Spotify a introduit une liste de lecture de podcasts automatisée pour les utilisateurs. Cette mise à jour comprenait également une compétence Alexa pour demander à l'assistant numérique d'Amazon des émissions spécifiques sur Spotify.

La découverte de podcasts est une noix délicate à casser car il peut être difficile de trouver de nouvelles émissions. L'acquisition par Spotify de Gimlet Media, Parcast et Anchor signifie que la société est désormais un acteur majeur. Chacun de ces services répond à une grande variété de goûts d'écoute.