Spotify lance officiellement sa plateforme de dons d’artistes

Spotify a officiellement lancé son très attendu outil «Artist Fundraising Pick», qui a été annoncé pour la première fois il y a environ un mois.

L’outil permet aux créateurs d’équiper leurs profils Spotify de liens vers des fonds caritatifs, y compris ceux qui soutiennent des causes spécifiques, les employés de l’industrie musicale et même les artistes eux-mêmes. Actuellement, la fonction Artist Fundraising Pick peut être liée aux destinations PayPal.me, aux campagnes GoFundMe et aux comptes Cash App.

De plus, les artistes peuvent collecter des fonds au nom d’organismes de bienfaisance approuvés par Spotify qui profitent à la communauté musicale, notamment MusiCares de la Recording Academy et la PRS Foundation, entre autres.

Notamment, Spotify a conclu un accord spécial avec Cash App, qui a promis 1 million de dollars pour aider les artistes au milieu de la pandémie. Les artistes qui utilisent Cash App pour recevoir une contribution d’auditeur de toute taille recevront automatiquement un bonus de 100 $ du fonds de 1 million de dollars de Cash App, selon le communiqué de presse de Spotify.

Le processus de configuration ne semble pas non plus trop impliqué; Les administrateurs de Spotify for Artists doivent uniquement accéder à la section du tableau de bord de l’application et cliquer sur la bannière bleue en haut de la page pour lancer le bal. Les sélections de collecte de fonds des artistes peuvent être choisies de la même manière que les chansons des sélections d’artistes.

Spotify ne prélèvera pas de frais sur les contributions, et au moment d’écrire ces lignes, la société basée à Stockholm n’avait pas précisé pendant combien de temps l’initiative Artist Fundraising Pick se poursuivrait.

Spotify s’était auparavant engagé à égaler les premiers 10 millions de dollars de dons effectués dans le cadre de son projet COVID-19 Music Relief. De plus, la plate-forme de diffusion de musique propose des essais gratuits et des abonnements à prix réduit à ses outils de création, dans le but de soutenir davantage les artistes qui éprouvent des difficultés financières à cause de la pandémie de COVID-19.

Le mois dernier, un certain nombre d’artistes et de fans ont appelé Spotify à tripler définitivement ses taux de redevance en raison de la crise des coronavirus, en plus de donner 500 000 $ au fonds Sweet Relief COVID-19. Ces individus se sont regroupés derrière une pétition, qui a recueilli un peu moins de 2 000 signatures à ce jour.

Cependant, les réactions des médias sociaux au déploiement de la collecte de fonds d’artistes semblent être extrêmement positives. “Merci @CashApp et @spotifyartists pour leur soutien aux créateurs qui ont besoin d’un coup de pouce! C’est définitivement un coup de pouce pour le moral! ” a écrit un utilisateur.

De plus, pas mal d’artistes Spotify ont commencé à faire circuler leurs noms d’utilisateur “CashTag” dans le but d’obtenir le support des fans et le bonus de 100 $ de Cash App.