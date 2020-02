Spotify lance «Songwriter Pages» – avec des crédits d’écriture de chansons cliquables

Spotify lance «Songwriter Pages» comme un moyen de donner aux créateurs de musique derrière une meilleure présence numérique.

Le nouveau programme permet aux auditeurs de Spotify de cliquer sur les noms des auteurs-compositeurs dans les crédits. Un profil apparaît, présentant toutes les chansons que l’auteur-compositeur a créditées sur Spotify. Il présente également une liste de leurs collaborateurs les plus fréquents et des liens vers leurs comptes de médias sociaux.

Spotify dit que l’accent accru sur les auteurs-compositeurs est possible parce que les labels et les distributeurs transmettent plus d’informations. Spotify a commencé à afficher publiquement des crédits de composition de chansons en 2018. Depuis lors, le service de streaming numérique a vu une augmentation de 60% de la fréquence de partage de ces informations.

Certains des premiers auteurs-compositeurs avec ‘Songwriter Pages’ incluent Fraser T Smith, Meghan Trainor, Missy Elliott, Teddy Geiger, Ben Billions et Justin Tranter.

La fonctionnalité ‘Songwriter Pages’ de Spotify est actuellement en version bêta. Spotify affirme que les éditeurs activent les pages en partenariat avec les auteurs-compositeurs. Pour l’instant, seul un nombre limité d’auteurs-compositeurs auront des pages et la nouvelle fonctionnalité de liste de lecture «Written By».

Les efforts de Spotify pour reconnaître les créations sont un pas dans la bonne direction. Toutes ces informations étaient disponibles directement sur l’album; il s’est perdu dans le passage à la musique numérique. Maintenant, Spotify utilise sa position en tant que plate-forme pour donner du crédit là où il est dû.

Malgré toute la bonne volonté tournée vers l’avenir envers les auteurs-compositeurs – Spotify ne veut pas les payer trop cher.

Voyez la nouvelle fonctionnalité en action en cliquant avec le bouton droit sur une piste ou en appuyant sur le «…» à côté de la piste sur mobile. Appuyez sur le bouton «Crédits chanson» qui s’affiche. S’il existe une page d’auteur-compositeur pour cette personne, son nom sera cliquable.

Chaque page d’auteur-compositeur comprend également une liste de lecture «Écrit par» qui comprend l’ensemble du travail de l’auteur. Appuyez sur «Écouter sur Spotify» pour ouvrir la liste de lecture à écouter.

