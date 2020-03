Spotify lance une nouvelle API de podcast pour les développeurs

Spotify lance un nouvel ensemble d’API de podcast pour les développeurs tiers.

Les nouvelles API permettront aux développeurs d’intégrer des podcasts Spotify dans leurs produits. Cela inclut la recherche dans le catalogue de podcasts Spotify, l’affichage des informations sur les épisodes ou la création d’applications de podcasting.

Le blog de Spotify dit que son API de podcast “permettra aux développeurs d’explorer et de créer des expériences uniques pour aider vos émissions à toucher de nouveaux auditeurs de nouvelles façons.”

La nouvelle API de podcast Spotify fonctionne de manière similaire aux API musicales de Spotify. Les développeurs peuvent extraire des données liées aux podcasts dans leurs applications et produits. Les API permettront aux développeurs de rechercher les 700 000 podcasts de Spotify et de récupérer des informations.

Spotify dit qu’il est passionnant de voir ce que les développeurs proposent maintenant qu’ils ont accès aux API.

“Nous sommes impatients de voir ce que les développeurs proposeront en utilisant cette API, et de voir comment ces nouvelles idées et projets pourraient servir nos créateurs de podcasts et augmenter la découvrabilité.”

Ce dernier morceau est la partie vitale – augmenter la découvrabilité des podcasts. Spotify a beaucoup investi pour faire de son application une destination pour les amateurs de podcasts. Apple a une longueur d’avance sur Spotify dans ce domaine, car iTunes est le berceau du podcast moderne.

La publication d’une API de développeur pour les informations de podcast rend les applications de podcast tierces plus viables. Des applications comme Pocket Casts et Castbox s’appuient sur ces API pour leurs informations.

Spotify a expérimenté certaines modifications de son application pour faciliter la découverte du podcast. Mais sans API et sans le soutien de développeurs tiers, il joue toujours le deuxième rôle d’Apple. Ces modifications peuvent aider à propulser Spotify à l’avant du pack épris de podcasts si les développeurs adoptent l’API.

Les développeurs pourront créer des applications qui partagent ce que vous écoutez, l’intégration du calendrier, etc. Les possibilités sont infinies – les développeurs utilisent les API musicales de Spotify depuis des décennies. Playlist Miner en est un exemple; il recherche dans les listes de lecture les plus populaires de Spotify les mots clés que vous spécifiez.