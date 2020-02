Spotify loue 20 000 m². Ft. Espace de bureau créatif à Miami

Bonjour, sud de la Floride. Spotify a finalisé son bail pour un espace de bureau de 20 000 pieds carrés dans l’enclave ultra-désirable de Wynwood à Miami.

Un peu plus d’une semaine après que les plans d’expansion de Spotify en Corée du Sud ont été rendus publics, le géant du streaming a révélé qu’il avait l’intention de pénétrer dans le sud de la Floride de manière importante. Selon les détails (et beaucoup de photos) communiqués à Digital Music News aujourd’hui, la société basée à Stockholm a loué un espace de bureau de 20000 pieds carrés dans le quartier florissant des arts de Wynwood à Miami – le même quartier que plusieurs sociétés de technologie et de divertissement auraient envisagé pour leur propre siège social en Floride.

Le bâtiment massif fait partie de The Oasis, un campus polyvalent conçu pour accueillir à la fois les locataires commerciaux et professionnels. Après avoir commencé la construction l’année dernière, The Oasis devrait ouvrir fin 2020.

Et lorsque The Oasis fera ses débuts, les visiteurs et les employés pourront faire la transition de manière transparente entre l’intérieur et le temps magnifique de Miami en choisissant parmi un certain nombre de restaurants, un bar à service complet et bien plus encore. Un hall de 35 000 pieds carrés comprendra une scène (avec des divertissements quotidiens), de nombreuses options de sièges en plein air et un éclairage qui permet à tous de se détendre – ou de travailler – tard dans les fameuses nuits de la Floride.

Sur la base des couleurs vives et du feuillage ample mis en évidence dans les rendus présentés, The Oasis ressemble plus aux campus de Google qu’à un environnement de bureau traditionnel. Pour être sûr, Google compte parmi les marques susmentionnées qui ont envisagé (et envisagent) d’entrer dans le Wynwood Arts District.

Spotify a depuis longtemps dépassé les attentes en termes de sécurisation d’espaces de bureaux stellaires – et coûteux.

Les luxueux bureaux de la société à Stockholm coûteraient près de 1,4 million de dollars par mois. Et bien que ce chiffre ne soit guère à railler, il est dérisoire par rapport au contrat de location de 17 ans de 566 millions de dollars (à un taux d’environ 2,66 millions de dollars par mois) que la marque a signé pour ses bureaux du World Trade Center de 14 étages.

Les bureaux de Spotify à Wynwood seront situés entre les 23e et 24e rues, sur North Miami Avenue. Des mises à jour sur la construction de l’Oasis devraient être livrées tout au long de l’année.