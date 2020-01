Spotify Pets, la nouvelle fonctionnalité musicale pour vos animaux de compagnie

La bonne nouvelle est que vous n’êtes pas fou, 70% des propriétaires d’animaux quittent la radio ou la télévision pendant leur absence, pour que vos animaux ne se sentent pas seuls. Mais à partir de maintenant, ils n’écouteront plus rien, Spotify Pets, est conçu pour vous et vos poilus, renforcez votre lien à partir de listes de lecture en fonction de vos goûts musicaux Et donc, vous pouvez partager votre musique préférée avec votre meilleur ami et ils vous peseront pendant que vous êtes à la maison.

Selon le géant de la musique en streaming, Les chiens, les chats, les oiseaux et même les iguanes, apprécient les mélodies presque autant que les humains, plusieurs études renforcent cette théorie, ont montré qu’elle soulage le stress des animaux de compagnie et la meilleure chose est que vous n’aurez pas à passer des heures à réfléchir aux chansons que vos poissons, tortues ou animaux laineux aimeront mettre en place la playlist parfaite

Spotify Pets, créez automatiquement une série de listes de lecture dédié esurtout pour les animaux, les chansons sont choisies parmi algorithme, qui est basé sur votre playlist préférée, mais aussi sur race, caractéristiques et personnalité de votre confident, appelez-vous un hamster, un canari, une perruche, un cochon, un chien ou un chat.

Tout ce que vous avez à faire est d’entrer dans Spotify Pets, choisissez l’animal que vous avez comme animal de compagnie, puis, vous trouverez une série de fonctionnalités, vous devez sélectionner celle qui ressemble le plus aux caractéristiques et à la personnalité de votre animal, de la couleur, de son apparence physique et si vous êtes détendu, énergique, timide ou amical. Ajoutez ensuite le nLe nom de votre animal et une photo de lui pour compléter son profil et Voila! Mettez vos écouteurs et profitez-en ensemble ou seul. Meaw!

Ne croyez pas que la firme suédoise, a supprimé l’algorithme du manga, mené une étude détaillée sur les comportements des animaux, ainsi que sur la relation entre les humains et les animaux de compagnie, y compris une enquête où ils pourraient conclure que 8 personnes sur 10 considèrent que les animaux aiment la musique, en particulier le rock classique et doux.

Mais ce n’est pas tout, l’étude Spotify Pets a révélé que une personne sur cinq appelle son animal de compagnie comme son chanteur préféré, une plus grande tendance qui prévaut chez les animaux baptisés comme Bob Marley, Elvis, Freddie Mercury, Bowie et Ozzy. Alors que la grande majorité des propriétaires d’animaux de compagnie croient que la musique réduit le stress des animaux, augmente leur bonheur et les fait se sentir en compagnie. Construisez votre liste de lecture et montrez-la au monde en partageant le profil de votre animal sur les réseaux sociaux à l’aide du hashtag #SpotifyPets.