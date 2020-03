Spotify plume 36 artistes pour son programme mondial d’artistes émergents, «Radar»

Spotify a annoncé aujourd’hui que son programme mondial d’artistes émergents mis à jour, désormais appelé RADAR, a signé 36 nouveaux artistes.

Comme pour les efforts antérieurs de Spotify pour promouvoir les artistes à venir, RADAR se concentrera sur une liste de lecture (intitulée «On Our RADAR» en Amérique) qui comprend principalement les chansons des artistes impliqués. RADAR sera adapté aux habitudes d’écoute d’une longue liste de pays et de régions, selon la plateforme.

Les États-Unis, l’Autriche, l’Inde et l’Allemagne, par exemple, figurent parmi les 20 emplacements initiaux ciblés par RADAR. (Les 36 nouveaux artistes représentent le fait que certains pays se sont vu octroyer plusieurs actes RADAR; Spotify a amené jusqu’à présent cinq artistes dans le giron RADAR en Espagne et quatre en France.) Pour commencer, les 19 programmes frères de RADAR US atteindre 50 marchés, avec une expansion pouvant arriver dans le futur.

Alaina Castillo, chanteuse et compositrice basée à Houston, a été nommée la première artiste américaine de RADAR. En 2019, après le succès substantiel de «Je ne pense pas que je t’aime plus», Castillo s’est éloigné de son objectif de longue date de devenir neurochirurgien, choisissant plutôt de se concentrer sur sa carrière musicale en croissance rapide. Sa dernière chanson, «Ocean Waves», est sortie la semaine dernière.

Dans le cadre du programme RADAR, Castillo sortira une couverture pour quatuor à cordes de «Je ne pense pas que je t’aime encore», une couverture du «Besame Mucho» d’Andrea Bocelli, un mini-documentaire, et plus encore.

RADAR semble faire partie de l’initiative en cours de Spotify pour démontrer sa valeur (et débloquer des bénéfices supplémentaires) en tant qu’outil de promotion d’artistes.

La semaine dernière, il a été révélé que la société basée à Stockholm allait de l’avant avec une expansion prévue depuis longtemps de ses options de rémunération à des fins de promotion.

Actuellement, les artistes et les maisons de disques peuvent inscrire des chansons et des albums entiers dans le programme Marquee pour 55 cents par pièce, avec un minimum de 5000 $ d’acompte. Les œuvres de chapiteau sont commercialisées auprès des utilisateurs de Spotify potentiellement intéressés, et les résultats préliminaires se sont révélés prometteurs. Digital Music News a d’abord signalé que le plus récent album de Bad Bunny, YHLQMDLG, avait obtenu plusieurs places sur la liste de lecture du Top 50 mondial tout en étant poussé par Marquee.

S’exprimant lors de l’annonce, Ned Monahan, responsable mondial de Spotify, a déclaré: «RADAR deviendra un programme influent pour les artistes émergents de tous les genres à travers le monde.»