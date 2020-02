Spotify reste M.I.A. En Corée du Sud – mais cela pourrait changer en 2020

Selon un média basé à Séoul, Spotify devrait renforcer sa présence mondiale en pénétrant le marché sud-coréen.

Bien que plus de 275 millions de personnes utilisent activement Spotify (dont 124 millions d’abonnés premium et 153 millions d’utilisateurs en version gratuite), le service de streaming n’a pas été mis à la disposition des résidents de Corée du Sud. En mars dernier, une tentative de déploiement a été interrompue en raison de désaccords sur les redevances avec des organisations sud-coréennes de droits d’exécution.

Au moment de la rédaction du présent rapport, la date de lancement de la société sud-coréenne basée à Stockholm n’avait pas été dévoilée. Cependant, les débuts devraient commencer plus tard cette année, après l’ouverture d’un nouveau bureau à Gangnam, une section particulièrement haut de gamme de Séoul.

La Corée du Sud abrite près de 52 millions de personnes et un marché de la musique florissant. BTS, le groupe de sept musiciens, a battu d’innombrables records de ventes au Canada et à l’étranger. L’acte mondialement adoré attire chaque année un nombre important de touristes – et des revenus substantiels – en Corée du Sud.

Et en témoignage de l’attrait grandissant du groupe, ils ont récemment joué aux côtés de Lil Nas X et Billy Ray Cyrus lors des 62e Grammy Awards annuels, devenant ainsi le premier groupe sud-coréen à jouer lors d’une cérémonie des Grammys. Surtout, plusieurs autres artistes sud-coréens gagnent de nouveaux fans chaque jour qui passe.

Spotify a récemment fait la une des journaux pour avoir déclaré des revenus décevants au quatrième trimestre de 2019. Bien que le nombre d’utilisateurs du service de streaming ait considérablement augmenté, ses pertes d’exploitation ont dépassé 84 millions de dollars. Parallèlement au rapport sur les résultats, la société a révélé qu’elle avait acquis The Ringer, le site Web et le réseau de podcasts de Bill Simmons sur la culture populaire et les sports. Les initiés affirment que le rachat a coûté quelque part à Spotify quelque 250 millions de dollars.

Les experts estiment que les actes de K-pop ont poussé la valeur globale de l’industrie musicale sud-coréenne à plus de 5 milliards de dollars. Les tendances et les facteurs du marché en cours suggèrent que cette valeur continuera d’augmenter au cours des prochaines années.