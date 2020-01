Spotify se prépare à acquérir le réseau de podcasting The Ringer – Report

Dans le sillage des analystes d’Evercore et de Bernstein attribuant à Spotify une note de sous-performance, le Wall Street Journal rapporte que la société est en pourparlers pour acquérir un réseau de podcasting appelé Ringer.

De nombreux acteurs de l’industrie prévoyant que le podcasting deviendra la prochaine grande chose dans le streaming, Spotify y met de plus en plus de ressources. Leur intérêt pour le Ringer, qui offre à la fois des programmes sportifs et de la culture pop, est la dernière étape de ces efforts.

Fondé en 2016 par l’ancien commentateur de ESPN, Bill Simmons, le Ringer n’a cessé d’augmenter sa liste de podcasts. Il semblerait que les émissions de la société reçoivent plus de 100 millions de téléchargements par mois. En 2018, ils ont en outre généré plus de 15 millions de dollars de revenus et, selon le Wall Street Journal, ils sont déjà rentables.

Si Spotify achète effectivement le Ringer, ce ne sera pas la première fois que les deux sociétés travailleront ensemble.

Ils ont également coopéré à un podcast hébergé par Simmons lui-même. Intitulée The Hottest Take, l’émission est disponible exclusivement sur Spotify.

Comme les pourparlers d’acquisition sont encore à un stade précoce, il existe actuellement peu de détails sur le fonctionnement du Ringer après l’acquisition. Par exemple, on ne sait pas si les podcasts existants de la société deviendraient à la fois exclusifs à Spotify ou si l’acquisition n’affecterait que les futurs podcasts.

Quoi qu’il en soit, les concurrents de Spotify sur le marché, comme Apple, ne peuvent se préoccuper que de telles offres. Cela peut même les conduire à faire leurs propres acquisitions, ce qui pourrait entraîner une frénésie de nouveaux investissements dans le podcasting.

L’an dernier, Spotify a dépensé plus de 400 millions de dollars pour acheter un trio de sociétés de podcast.

Il convient de noter, cependant, que le rapport indique également qu’un accord entre Spotify et Ringer n’est pas imminent et que les pourparlers «ne peuvent aboutir à un accord».