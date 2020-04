Spotify Self-Serve Ad Studio est sorti de la version bêta et fonctionne dans 18 pays

Spotify Ad Studio, qui permet aux annonceurs de créer des publicités audio personnalisées pour les streamers Spotify, a officiellement quitté la version bêta et a été déployé dans 18 pays à travers le monde.

Ad Studio de Spotify a fait ses débuts (en version bêta) en 2017 et, jusqu’à cette expansion, n’était disponible qu’aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Australie. Maintenant, le service a lancé des essais (un peu comme la période bêta des pays susmentionnés) en Europe, en Amérique du Sud et dans certaines parties de l’Asie. La Norvège, la Nouvelle-Zélande, l’Argentine, le Mexique, la France, l’Allemagne et Taïwan figurent tous sur la liste de déploiement.

Ad Studio permet aux annonceurs de soumettre des scripts et des images, de sélectionner un type de voix (Spotify dispose d’une variété d’acteurs vocaux) et d’adapter le public cible et l’emplacement de leurs publicités. Ensuite, Spotify envoie une annonce audio gratuite et prête à l’emploi dans les 48 heures.

Spotify n’a pas révélé précisément combien d’annonceurs sont des services. Mais les dirigeants de l’entreprise ont indiqué que les annonceurs actifs mensuels et le nombre d’annonces créées sur la plate-forme ont considérablement augmenté au cours de la dernière année. De plus, les petites entreprises et les particuliers représentent une grande partie (encore une fois, un chiffre exact n’a pas été divulgué) des acheteurs de publicités de la marque.

Bien qu’il soit le premier service de streaming musical au monde, avec plus de 270 millions d’utilisateurs au total et environ 124 millions d’abonnés payants à son actif, Spotify a longtemps lutté pour atteindre la rentabilité. Dans un effort pour générer plus de revenus pour elle-même (par opposition aux maisons de disques), la société a continué d’investir dans des podcasts tout en élargissant ses offres publicitaires.

Vers le début du mois de mars, Digital Music News a été le premier à signaler que Spotify élargissait ses programmes de rémunération à la promotion, y compris Marquee.

Pour un minimum de 5000 $, à un prix par jeu (actuel) de 55 cents, Spotify Marquee informera les fans potentiels des nouvelles sorties des artistes. Bad Bunny a remporté un énorme succès avec YHLQMDLG tout en participant à Marquee.

Hier, Raymond James a abaissé la notation de Spotify en raison de la crise des coronavirus. Les premières recherches montrent que le streaming de divertissement sera le premier à disparaître en cas de graves difficultés financières, mais notamment, la marque d’études de marché technologique Counterpoint prévoit toujours de gros gains d’abonnés premium pour les services de musique en 2020.