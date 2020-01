Spotify (SPOT) en baisse de 12% en 2020; Wall Street s’attend à des gains plus lents

Les analystes de Wall Street attendent les mauvaises nouvelles du prochain rapport sur les résultats de Spotify.

Spotify fournira un rapport sur les résultats le mercredi 5 février, et de nombreux professionnels de la finance redoublent d’avis que la rentabilité à long terme du service de streaming est incertaine.

Selon une analyse de Zacks Investment Research, Spotify «devrait afficher une perte trimestrielle de 0,48 $ par action dans son prochain rapport, ce qui représente une variation d’une année sur l’autre de -217,1%». De plus, ces pertes par action considérables devraient s’accompagner d’un chiffre d’affaires total de «2,09 milliards de dollars, en hausse de 22,6% par rapport au même trimestre de l’année précédente».

En d’autres termes, les revenus de Spotify devraient augmenter de près de 25% par rapport à la même période de l’année dernière tout en perdant quatre fois plus d’argent, en tenant compte des dépenses. S’il s’avère vrai, cette sombre évaluation soulèvera des questions non pas sur la capacité de Spotify à atteindre les utilisateurs et à générer des revenus, mais sur sa capacité à atteindre la rentabilité sans s’endetter.

Plus tôt ce mois-ci, la Bernstein Bank avait prédit que le cours des actions de Spotify chuterait considérablement dans la foulée du prochain rapport sur les résultats, et la société de banque d’investissement Evercore a qualifié les projections de marge bénéficiaire du service de «rêve de pipe».

Cette dernière analyse a cité les négociations acharnées avec les maisons de disques et la forte concurrence des autres plateformes de streaming comme principales raisons de la rentabilité minimale de Spotify.

L’action de Spotify, négociée sous le symbole SPOT, est en baisse sur l’année, passant d’un sommet de près de 159 $ par action à un prix actuel d’environ 142 $ par action. Cependant, la valeur actuelle de l’action individuelle de la société est beaucoup plus élevée que le plus bas de 110,57 $ de 2019, qui a été atteint en octobre.

Environ un mois plus tard, le 4 novembre, l’action a dépassé 154 $ par action. Cela signifie de l’espoir pour certains et de la volatilité pour d’autres.

Zacks Investment Research a également reconnu que l’action de Spotify se rétablirait probablement avec un rapport sur les bénéfices meilleur que prévu, ce que certains, dont Rosenblatt Securities, Wells Fargo, UBS Group et Canaccord Genuity, anticipent.