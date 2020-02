Spotify teste un nouveau look pour les recommandations de playlist sur l’écran d’accueil

Spotify teste une nouvelle liste de lecture compacte contenant des recommandations spécifiques à l’heure.

La nouvelle zone de recommandations de playlist Spotify affiche désormais six listes côte à côte. Ces recommandations sont regroupées sous un message d’accueil contextuellement basé sur l’heure de la journée. Les recommandations de playlist prennent en compte vos habitudes d’écoute habituelles pour créer des mixes quotidiens.

Le changement le plus important ici est que Spotify obtient plus de spots pour montrer aux utilisateurs les listes de lecture qu’ils peuvent aimer.

Les listes de lecture et les stations de radio personnalisées sont l’un des plus gros tirages de Spotify pour la plupart des utilisateurs. Les algorithmes de Spotify apprennent ce que vous aimez au fil du temps et recommandent de nouvelles musiques parsemées de listes de lecture mixtes.

L’ancienne interface de recommandations de listes de lecture ne montrait que sept à neuf listes de lecture et faisait défiler horizontalement. La nouvelle section permet jusqu’à douze listes de lecture, mais la fonctionnalité peut nécessiter quelques ajustements. Dans les captures d’écran de test obtenues par Android Police, certaines listes de lecture apparaissent deux fois de suite.

Pour l’instant, il semble que ce soit un changement côté serveur pour les utilisateurs de Spotify. Même ceux de la dernière version alpha de Spotify ne le voient pas, tandis que d’autres le voient. Spotify pourrait tester la façon dont la nouvelle interface de liste de lecture compacte est reçue parmi son public de test. Si la fonctionnalité fonctionne bien, elle pourrait voir un déploiement plus large parmi les utilisateurs.

Cependant, certains utilisateurs détestent le changement. Désormais, les listes de lecture ne montrent pas d’aperçu des artistes figurant dans la liste de lecture sans l’ouvrir. D’autres utilisateurs signalent que l’accueil contextuel est parfois bloqué au mauvais moment de la journée.

Quoi qu’il en soit, il semble que Spotify s’oriente vers une application plus dense en informations. En poussant des listes de lecture et des podcasts exclusifs, la société espère attirer de nouveaux auditeurs. Spotify fait face à une forte concurrence d’Apple Music, espérant dépasser le titre du plus grand service de streaming musical au monde.

Le contenu exclusif et les listes de lecture populaires comme Rap Caviar peuvent donner un avantage à Spotify – mais la croissance d’Apple Music continue de se rapprocher.

