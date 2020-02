Spotify vous doit probablement plus d’argent – voici comment l’obtenir

La plupart des artistes (et même certains labels) n’ont aucune idée de ce qu’est une licence mécanique. Très probablement, Spotify ne vous le paie pas.

Quelle? Vous n’êtes pas abonné au podcast Digital Music News? Nous sommes disponibles sur les podcasts Apple, Spotify, Google Play, Stitcher et la plupart des autres plateformes de podcasts. Ou écoutez simplement l’intégration ci-dessous.

Jeff Price est l’un des plus grands experts de l’industrie de la musique en matière de droits d’auteur sur la musique et de redevances d’artiste. Il était cofondateur de Tunecore et plus récemment, a lancé une entreprise appelée Audiam, qui se concentre sur l’octroi et la concession de droits mécaniques et a été acquise par la SOCAN en 2016.

Il est également un grand critique de Spotify et du Music Modernization Act (MMA) récemment adopté. C’est probablement un euphémisme grossier.

L’une des raisons est qu’il existe en fait une autre redevance de streaming qui est due à la plupart des artistes et des auteurs-compositeurs – ils ne le savent tout simplement pas. Dans notre dernier épisode de Digital Music News Podcast, Jeff explique l’histoire sordide de la façon dont cela s’est produit. Mais il explique également comment vous mettre en place pour être payé sur des années potentiellement de redevances impayées.

“Donc, si l’un d’entre vous écoute ça, vous vous dites:” Attendez une seconde, vous me dites que j’ai écrit une chanson et que j’ai enregistré ma propre chanson. Je suis allé à Distrokid ou CD Baby ou Tunecore, et ils l’ont distribué dans Spotify. Et je sais que c’est diffusé, car je reçois de l’argent de CD Baby, Tunecore ou Distrokid. Vous voulez dire qu’il y a une deuxième redevance qui m’est due, qui n’a pas été donnée à CD Baby, Tunecore ou Distrokid? ‘”

«La réponse est oui, une deuxième redevance distincte vous est due que Spotify était censée payer. Et puis si vous vous dites: “Pourquoi je ne comprends pas?” Et la réponse est parce que cela est lié au MMA, le Music Modernization Act. ”

Price attribue l’omission flagrante aux législateurs corrompus et aux sociétés de musique louches. Il dit que c’est criminel – mais il sait également comment gérer la complexité du MMA et de l’agence qu’il a créée.

Cette agence, appelée Mechanical Licensing Collective, ou MLC, est chargée de verser des redevances mécaniques aux auteurs-compositeurs et éditeurs. Tout est parti au début de 2021 – ce qui signifie que le plus petit artiste, label et éditeur peut être payé. Tant qu’ils savent jouer à ce jeu.

Alors, comment trouvez-vous comment réclamer vos redevances manquantes et, plus important encore, être payé?

Voici tout ce que vous devez savoir dans notre dernier podcast.

Découvrez-le sur Apple Podcasts, Spotify, Google Play, Stitcher ou ci-dessous.