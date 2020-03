Squid Sign to Warp, Share New Song “Sludge”: Écoutez

Le groupe post-punk de Brighton Squid a signé avec Warp et a partagé son premier single de l’année. «Sludge» est la sortie inaugurale du groupe sur le label indépendant vénéré. Écoutez la nouvelle piste ci-dessous et faites défiler vers le bas pour trouver l’art unique et les dates de tournée prévues pour Squid.

“Sludge”, qui est produit par Dan Carey, a été initialement conçu lors d’un soundcheck pendant que Squid ouvrait pour Wire, selon un communiqué de presse.

L’année dernière, Squid a sorti son EP de quatre chansons Town Center. Ils ont également sorti une série de disques au cours des dernières années, dont le premier single du groupe en 2016, «Perfect Teeth» et leur EP Lino en 2017.

Squid est composé de Ollie Judge (batterie et chant), Louis Borlase (guitare et chant), Arthur Leadbetter (clavier, cordes), Laurie Nankivell (basse et cuivres) et Anton Pearson (guitare et chant).

Calamar:

04-14 Amsterdam, Pays-Bas – Amsterdam Arena

04-17 Rotterdam, Pays-Bas – Motel Mozaique

05-16 Leicester, Angleterre – Wide Eyed

05-17 Dublin, Irlande – direction est

05-24 Paris, France – Villette Sonique

05-30 Neustelitz, Allemagne – Immergut Festival

06-03 Barcelone, Espagne – Primavera Sound

06-05 Londres, Angleterre – Wide Awake Festival

06-12 Bergen, Pays-Bas – Secret le mieux gardé

13/06/14 Helsinki, Finlande – Festival Sideways

07-01 Roskilde, Danemark – Festival de Roskilde

07-04 Belfort, France – Eurockeennes

07-22 Londres, Angleterre – Scala

08-06 Haldern Rees, Allemagne – Haldern Pop

08-10 Prague, République tchèque – Underdogs

08-12 Hambourg, Allemagne – Molotow Skybar

08-14 Oya, Norvège – Oya Festivalen

19/08/23 Coura, Portugal – Paredes de Coura

08-24 Brighton, Angleterre – Craie

09-01 Bedford, Angleterre – Bedford Esquires

09-03 Southampton, Angleterre – Joiners

09-04-06 Salisbury, Angleterre – Festival End of the Road

09-08 Birmingham, Angleterre – Château et faucon

09-09 York, Angleterre – The Crescent

09-10 Hebden Bridge, Angleterre – The Trades Club

09-12 Manchester, Angleterre – The White Hotel

09-13 Édimbourg, Écosse – Summerhall

09-14 Newcastle, Angleterre – The Cluny

09-16 Norwich, Angleterre – Norwich Arts Centre

11-05 Reykjavík, Islande – Islande Airwaves

