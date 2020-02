St Vincent collabore avec Outdoor Active Brand Voices

L’auteur-compositeur-interprète et porte-guitare St Vincent a collaboré avec la marque de vêtements de sport Outdoor Voices sur une nouvelle collection.

Bien que les vêtements d’entraînement ne soient pas l’uniforme habituel d’Annie Clark, la chanteuse élégante porte généralement des vêtements de bondage en cuir verni sur scène ces derniers temps, mais la collection a été inspirée par ses voyages hors scène et comprend une bralette réversible, des leggings, un sweat à capuche, des pantalons de survêtement et un trench-coat.

“Cela peut être un choc pour certains, mais les sports d’équipe et l’exercice font partie intégrante de ma vie depuis que je suis jeune”, a écrit St. Vincent dans un communiqué de presse. «J’ai essayé toutes sortes de vêtements de sport et je n’ai jamais trouvé la coupe ou le design parfait. Alors, quand OV, une entreprise fondée et dirigée par des femmes du Texas, m’a approché pour collaborer, j’ai été ravie! »

La collection STV.OV est divisée en trois catégories: forme, fonction et concentration et a été conçue avec tous les tons de peau à l’esprit, selon le communiqué.

La collection est accompagnée d’un publi-reportage futuriste réalisé par Bill Benz, qui a également dirigé le nouveau film d’horreur méta-documentaire du chanteur avec Carrie Brownstein appelé The Nowhere Inn.

Dans le clip, Clark fait sa meilleure impression de télévendeur, enfile un casque téléphonique et montre au public à la maison comment les produits fonctionnent. Le tout ressemble à une chaîne de magasinage à domicile dystopique.

Il existe d’innombrables produits approuvés par des célébrités, mais Clark transforme toute l’affaire en un projet artistique de haut niveau.

Dans une interview avec Paper Magazine, Clark a expliqué le bilan physique des tournées pour les musiciens.

«La dernière tournée que j’ai faite était si physique que je devais faire des choses comme le cardio et le pilates pour me tenir debout et jouer de la guitare deux heures par nuit», a-t-elle déclaré. «Je me suis retrouvé au cours des dernières années uniquement dans le sport par défaut, comme beaucoup de gens dans notre monde. Presque chaque jour de ma vie comprend une sorte d’exercice. »

Comme la marque basée à Austin, St Vincent est également originaire du Texas et s’est lié d’amitié avec le PDG de Outdoor Voices, Ty Haney, lors d’une fête l’année dernière.

«J’ai vu l’opération et c’était comme un groupe de femmes vraiment talentueuses qui créent des vêtements», se souvient Clark. «C’était vraiment l’un des seuls endroits où je peux penser à des femmes créatrices qui conçoivent pour des corps féminins. C’était juste un groupe de femmes ambitieux et intelligent, basé au Texas, qui faisait du bon travail. J’étais comme, “A-ha! Je pense que je peux aider ici. »»

Ce n’est pas la première collaboration de design pour l’artiste. Elle a déjà collaboré avec Ernie Ball Music Man sur une guitare électrique signature spécialement conçue pour s’adapter à la forme féminine.

Clark reviendra au Texas le mois prochain pour SXSW, où elle animera une discussion avec Brownstein, qui a co-écrit le scénario de The Nowhere Inn.

