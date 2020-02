St. Vincent, Trent Reznor, Carrie Brownstein, plus ajoutés à la gamme de haut-parleurs SXSW 2020

SXSW 2020 a annoncé la dernière série d’enceintes pour sa gamme. Les conférenciers principaux nouvellement ajoutés incluent Trent Reznor, Atticus Ross et l’écrivain Damon Lindelof dans une conversation sur leur collaboration sur la série HBO Watchmen; St. Vincent et Carrie Brownstein discutant de leur nouveau film The Nowhere Inn; Janelle Monáe; le réalisateur Lulu Wang; Le fondateur de SM Entertainment, Soo-Man Lee, en conversation avec Michelle Jubelirer, directrice de l’exploitation du Capitol Music Group; et Michael Moore en conversation avec Roger Waters de Pink Floyd. Le nouveau groupe se joint à des conférenciers invités comme Kim Gordon, Diplo, et plus encore.

SXSW a également annoncé une foule d’autres conférenciers pour l’événement, dont Holly Herndon, Ozzy Osbourne, Margo Price, Spike Jonze, Stephen Colbert, Desus & Mero, et plus encore. Consultez la liste complète du festival ici.

Regardez Carrie Brownstein sur «Over / Under» de Pitchfork:

