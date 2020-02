Stagger Lee: l’histoire étrange d’une légende populaire

Il s’appelait à l’origine Stack O’Lee Blues et au fil des ans, il a été appelé, ‘Stackalee’, ‘Stackolee’, ‘Stack-A-Lee’, ‘Stackerlee’, ‘Stagger Lee’, ‘Staggerlee’, ‘Stag- O-lee »et« Stagolee ». La version la plus connue est peut-être celle de Lloyd Price qui a dominé le US Hot 100 le 9 février 1959 – il s’agissait de «Stagger Lee». Wilson Pickett a eu un succès américain en 1967 et Tommy Roe en 1971.

La chanson a été publiée pour la première fois en 1911 et a été enregistrée pour la première fois en 1923 par les Pennsylvanians de Fred Waring. En 1925, Ma Rainey a enregistré la deuxième version de «Stack O’Lee Blues». Il avait en fait fait le tour du Sud, parcourant le Mississippi depuis le début du siècle.

Les origines de la chanson remontent à 1895 lorsque le St. Louis Globe Democrat a publié une histoire sur «William Lyons, 25 ans, une main de levée, a été abattu dans l’abdomen hier soir à 10 heures dans le salon de Bill Curtis, à Onzième et Morgan Streets, par Lee Sheldon, conducteur de voiture. Lyon et Sheldon étaient amis et discutaient ensemble. Les deux parties, semble-t-il, avaient bu et se sentaient exubérantes.

La discussion a dérivé vers la politique, et un argument a été lancé, dont la conclusion était que Lyon lui a arraché le chapeau de Sheldon. Ce dernier a demandé avec indignation son retour. Lyon a refusé et Sheldon a retiré son revolver et a tiré sur Lyon dans l’abdomen. Lorsque sa victime tomba au sol, Sheldon prit son chapeau de la main du blessé et s’éloigna froidement. Il a ensuite été arrêté et enfermé à la gare de Chestnut Street. Lyon a été emmené au dispensaire, où ses blessures ont été jugées graves. Lee Sheldon est également connu sous le nom de «Stag» Lee. »

Billy Lyons est décédé plus tard de ses blessures. Le premier procès de Lee Sheldon s’est terminé par un jury suspendu; au second, il a été condamné et a purgé une peine; il est décédé dans la deuxième décennie du 20e siècle.

Il existe bien plus de soixante versions enregistrées connues, et d’innombrables autres qui n’ont jamais été enregistrées et l’enregistrement du Mississippi John Hurt en 1928 est considéré comme la version définitive par les spécialistes du blues. D’autres versions ont inclus Furry Lewis (1927), Long Clive Reed (1927), Frank Hutchison (1927), Woody Guthrie (1956), Lonnie Donegan (1956), Taj Mahal (1969) et Bob Dylan (1993). Cab Calloway et son orchestre ont enregistré une chanson intitulée «Stack O Lee Blues», mais la sienne n’a rien à voir avec l’original.

Des versions plus modernes ont été faites par Prince Buster & The Trojans ont enregistré une version ska / reggae en 1990, tandis que Nick Cave et les Bad Seeds ont fait une version de la chanson sur leur album de 1996 Murder Ballads. Les Black Keys ont enregistré une chanson intitulée «Stack Shot Billy» sur leur album 2004 Rubber Factory.

Frank Hutchison était de Virginie occidentale, qui jouait de la guitare tenue sur ses genoux, a enregistré la chanson en 1927 pour OKeh. C’était un homme blanc qui a appris à jouer d’un voisin musicien noir. Ce premier enregistrement illustre les liens étroits entre la musique des pauvres noirs et blancs du Sud.

Suivez nos Blues pour débutants pour entendre des classiques du blues plus influents.

La