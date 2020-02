Stax Soul Man Rufus Thomas pousse au n ° 1

Il était le personnage plus grand que nature qui nous a parlé de promener le chien et nous a appris à faire le poulet génial. Le 6 février 1971, Rufus Thomas était assez bien placé au sommet du palmarès américain du R&B avec sa première et unique âme n ° 1, «(Faites le) Poussez et tirez.»

Ce grand succès de Stax est disponible dans le cadre du magnifique coffret de neuf CD The Complete Stax / Volt Soul Singles, Vol. 2: 1968-1971, que vous pouvez commander ci-dessous. La collection contient les 216 singles soul sortis par la compagnie au cours de cette période de trois ans, par des grands noms comme Isaac Hayes, Eddie Floyd, William Bell, les Staple Singers, les Bar-Kays et Johnnie Taylor.

‘(Do The) Push and Pull’ est l’une des neuf pistes du coffret du natif du Mississippi, soul growler et diffuseur Thomas. Après avoir atteint le palmarès R&B en décembre 1970, la chanson a remplacé Gladys Knight and the Pips “ If I Were Your Woman ” au n ° 1 du palmarès Bill Soul’s Hot Soul Singles – une réalisation remarquable pour un homme qui figurait dans le sondage R&B pour 17 ans à ce moment-là, avait enregistré pendant 20 ans, et avait déjà 53 ans.

La chanson a également atteint le n ° 25 sur la pop Hot 100, et en mars, elle apparaissait sur un nouvel album, Rufus Thomas Live / Doing The Push and Pull At P.J.s. L’apogée de Rufus Stax touchait à sa fin, mais il est allé au n ° 2 sur la liste R&B un an plus tard avec “The Breakdown (Part 1)”, et a continué à se classer jusqu’en 1976.

Thomas, le père des chanteurs de soul Carla et Vaneese Thomas, était un DJ idiosyncrasique au WDIA à Memphis pendant plus de 20 ans. Il est devenu tout à fait l’homme d’État le plus âgé du R&B à l’ancienne, décédé à l’âge de 84 ans en 2001.

