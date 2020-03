Les légendes du rock californien et les entrepreneurs de pédales d’effets PANTHÈRE EN ACIER continuent d’allumer le monde des instruments de musique en feu avec la sortie de leur nouvelle pédale de guitare – The Butthole Burner. Fabriquée aux États-Unis, la dernière pédale de distorsion du brain brain trust propose exactement le même circuit que le désormais tristement célèbre Fondeur de chatte pédale. La nouvelle pédale a longtemps été une rumeur lancée par PANTHÈRE guitariste Cartable et deviendra une réalité quand il sera livré au public cet été. La production limitée Butthole Burner coûtera 199,99 $.

Pas à l’abri des effets de la pandémie actuelle de Covid-19, car leur fête a pris fin parce que les trafiquants de drogue ne sont pas classés comme du personnel essentiel, PANTHÈRE EN ACIER a mis en place un plan de paiement sans intérêt de quatre mois pour tous les musiciens auto-mis en quarantaine qui pourraient vouloir acheter The Butthole Burner. En outre, toute personne ayant acheté l’original Fondoir ou l’année dernière Poontang Boomerang la pédale de retard recevra 10% de réduction sur leur achat. Les fans doivent être connectés à leur PANTHÈRE compte en magasin et utilisez le code “Melter10” pour recevoir la remise. Quiconque commande The Butthole Burner seront inscrits pour courir la chance de gagner un nombre limité de “Golden Tickets” fournis avec des graines de Penis Chili Pepper (afin que les acheteurs puissent cultiver leurs propres poivrons de brûleur de trou du cul à la maison) et un certificat-cadeau de 50 $ au magasin de vente du groupe. Pré-commandes pour The Butthole Burner sont maintenant disponibles ici.

La description officielle de The Butthole Burner de PANTHÈRE EN ACIER se lit comme suit: “Il fait chaud! Il est épicé! Il est sexy et fougueux !!! Mesdames et messieurs, PANTHÈRE EN ACIER présente The Butthole Burner. C’est une nouvelle version de la pédale de distorsion parfaite. Construit avec le circuit EXACT SAME comme le légendaire Fondeur de chatte, The Butthole Burner est sur le point de brûler les tympans à travers le monde. Si vous ne pouviez pas entrer dans la porte d’entrée la dernière fois, il est maintenant temps de frapper la porte dérobée! “

PANTHÈRE EN ACIER est actuellement assis à la maison à pratiquer la distanciation sociale et l’auto-satisfaction grâce au coronavirus. Le groupe prévoit de reprendre la route pendant un mois qui débutera dans une ville avec d’autres groupes une fois que le monde sera revenu à la normale. En attendant, ils travaillent sur des idées de toutes sortes de nouvelles choses pour améliorer la vie de toutes les personnes touchées par la pandémie. Ils ont récemment lancé une initiative pour aider les strip-teaseuses sans emploi touchées par la pandémie mondiale en publiant leurs performances sur leurs réseaux sociaux avec des liens permettant aux gens de “faire pleuvoir” pratiquement du confort de leurs canapés. Ils travaillent également sur un flux numérique 24h / 24 d’animaux domestiques adoptables dans le cadre de leur Activation du sauvetage des dieux de la chatte.



