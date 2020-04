Steelheart invite les fans à ajouter leur «cœur et âme» à un nouvel enregistrement en soumettant des pistes vocales

COEUR D’ACIER chanteur / multi-instrumentiste Miljenko Matijevic a posté un message en ligne demandant aux fans du groupe de le rejoindre sur une nouvelle chanson en s’enregistrant en train de chanter avec une toute nouvelle chanson COEUR D’ACIER piste appelée “Trust In Love”.

“Chante avec moi sur le refrain !!” Matijevic a écrit. “Veuillez vous rendre sur www.steelheart.com et télécharger le lien vers le refrain. Chantez et enregistrez votre voix !! Je veux votre cœur et votre âme sur cette chanson avec moi. Veuillez envoyer votre fichier vocal à [email protected] Je ferai le reste. Ok amusez-vous, j’ai hâte d’entendre votre cœur et votre âme. Je vous aime tous! M. “

Matijevic est actuellement auto-isolant à Los Angeles, et travaille dur pour écrire des chansons pour une toute nouvelle COEUR D’ACIER album. (Aucune étiquette ou information sur la date de sortie n’est disponible pour le moment.) Le groupe est également en train de reprogrammer les dates de sa tournée pour plus tard dans l’année.

COEUR D’ACIER vient d’être annoncé comme l’un des artistes interprètes ou exécutants au reprogrammé Festival de rock M3 où ils apparaîtront le dimanche 6 septembre.

COEUR D’ACIERLa dernière version de “Rock’n Milan” album live et vidéo longue durée de la performance du groupe en 2017 à Milan, Italie Frontiers Rock Festival IV.

COEUR D’ACIERle plus récent album studio, “À travers les mondes de Stardust”, est sorti en septembre 2017.



