Steely Dan a frappé le Sweet Spot et le Grammy Hall of Fame

Les enregistrements de Steely Dan sont si superbement conçus qu’il n’est pas surprenant qu’ils aient remporté des honneurs pour leur ingénierie de studio ainsi que leur musicalité supérieure. Le magnifique album Aja du groupe, sorti le 23 septembre 1977, a remporté un Grammy Award le 23 février suivant. C’était pour le meilleur enregistrement technique, non classique, pour Al Schmitt, Bill Schnee, Elliot Scheiner et Roger Nichols.

Ce chef-d’œuvre, qui a été intronisé au Grammy Hall of Fame en 2003, est venu alors que Steely Dan faisait la transition de son style de hit original de la période «Reeling In The Years» à un son toujours plus sophistiqué et assez jazzy. Pourtant, en même temps, ils ont non seulement conservé un grand attrait commercial, mais l’ont accru: Aja, produit par leur collaborateur de longue date Gary Katz, est devenu l’album le plus réussi du groupe et leur premier disque de platine.

Le sixième album de Steely Dan, Aja a fait les charts américains en octobre 1977, et en quelques semaines, ils en ont eu un coup sur les mains. Le “ Peg ” accrocheur, avec des voix d’harmonie distinctives d’un autre ami de longue date, Michael McDonald, a commencé à grimper le Hot 100 en route vers le n ° 11. Au début de la nouvelle année, un deuxième succès était à venir sous la forme de “ Deacon Blues. ‘

Pas étonnant, alors, que l’album soit devenu leur record le plus élevé en Amérique, passant pas moins de sept semaines au n ° 3, en route vers le double statut de platine. Rolling Stone a atteint le n ° 145 dans la liste 2003 du magazine des 500 plus grands albums de tous les temps.

Comme l’écrivait Chris Morris dans Variety, lorsque l’album a fêté son 40e anniversaire en septembre 2017: «Certes, Fagen et Becker étaient fidèles à leur nature obsessionnelle et perfectionniste en studio en sculptant leur disque le plus vendu et le plus admiré. Dans une vidéo de 2000 sur la fabrication de l’album, le couple peut être vu offrir des commentaires acidulés alors qu’ils auditionnent les solos de guitare rejetés pour «Peg», finalement exécutés avec une précision angulaire par Jay Graydon. Ils savaient ce qu’ils voulaient et ils ont travaillé dur pour trouver le bon endroit. »

Le son urbain et aéré des tubes emblématiques, la chanson-titre, le fougueux «Josie» et d’autres ont fait d’Aja un incontournable pour tout amateur de disques acheteur d’album de l’époque. La présence de musiciens de renom tels que Échantillon Joe, Wayne Shorter, Larry Carlton, Jim Keltner et Tom Scott n’ont fait qu’ajouter au son élégant d’un album qui ne se démodera jamais.

