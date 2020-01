Steely Dan annonce une tournée «Earth After Hours» avec Steve Winwood

Steely Dan a annoncé sa tournée estivale Earth After Hours avec l’invité spécial Steve Winwood. L’itinéraire jouera des amphithéâtres à travers l’Amérique du Nord à partir du 2 juin, se déroulant jusqu’au 11 juillet et visitant des sites extérieurs dans des villes comme Seattle, Toronto et Los Angeles. Les deux artistes légendaires interpréteront une large sélection de leurs chansons préférées.

La carte de crédit en prévente officielle de la tournée est Citi, dont les membres de la carte pourront acheter des billets en prévente à partir du mardi 21 janvier prochain à 10 heures, heure locale jusqu’au vendredi 24 janvier à 22 heures, heure locale, via Citi EntertainmentSM. Les détails complets de la prévente sont disponibles sur www.citientertainment.com. Les billets seront mis en vente générale le 25 janvier à 10 h, heure locale, sur LiveNation.com.

STEELY DAN AVEC LES DATES DE LA VISITE DE STEVE WINWOOD:

Mardi 02 juin 2020: Portland, OR, Veterans Memorial Coliseum

Jeudi 04 juin 2020: Auburn, WA, White River Amphitheatre

Samedi 06 juin 2020: Concord, Californie, Concord Pavilion

Lundi 08 juin 2020: Los Angeles, CA, Hollywood Bowl

Mardi 09 juin 2020: Chula Vista, Californie: Amphithéâtre de la North Island Credit Union

Jeudi 11 juin 2020: Phoenix, AZ, Ak-Chin Pavilion

Samedi 13 juin 2020: Fort Worth, TX, Dickies Arena

Dimanche 14 juin 2020: Woodlands, TX, The Cynthia Woods Mitchell Pavilion présenté par Huntsman

Mercredi 17 juin 2020: Rogers, AR, Walmart AMP

Vendredi 19 juin 2020: Atlanta, GA, Amphithéâtre Cadence Bank à Chastain Park

Samedi 20 juin 2020: Memphis, TN, TBA

Mardi 23 juin 2020: Toronto, ON, Budweiser Stage

Mercredi 24 juin 2020: Clarkston, MI, DTE Energy Music Theatre

Vendredi 26 juin 2020: Tinley Park, IL, Hollywood Casino Amphitheatre – Chicago, IL

Dimanche 28 juin 2020: Cincinnati, OH, Riverbend Music Center

Mardi 30 juin 2020: Saratoga Springs, NY, Saratoga Performing Arts Center

Mercredi 01 juillet 2020: Mansfield, MA, Xfinity Center

Vendredi 03 juillet 2020: Syracuse, NY, St. Joseph’s Health Amphitheatre à Lakeview

Dimanche 05 juillet 2020: Wantagh, NY, Northwell Health au Jones Beach Theatre

Mardi 07 juillet 2020: Vienna, VA, Wolf Trap *

Mercredi 8 juillet 2020: Vienna, VA, Wolf Trap *

Vendredi 10 juillet 2020: Holmdel, NJ, PNC Bank Arts Center

Samedi 11 juillet 2020: Bethel, NY, Bethel Woods Center for the Arts

* La prévente Citi se terminera le 23 janvier à 22 h 00 et la mise en vente générale débutera le 24 janvier.

