Stephen Fry annonce son premier album sur Decca: «The Mythos Suite»

Stephen Fry a annoncé que son premier album sur Decca Records, The Mythos Suite, avec la musique du compositeur primé Debbie Wiseman OBE, sortira le 21 février.

La musique de Debbie Wiseman a été inspirée par le best-seller de Stephen Fry, Sunday Times, Mythos – une collection d’œuvres vivantes racontant les mythes et légendes de la Grèce antique, mise à jour pour l’ère moderne. Développée en étroite collaboration avec l’acteur, auteur et comédien, Debbie Wiseman a créé une suite à cinq pistes présentant des contes musicaux de la nuit des temps, avec des thèmes représentant Perséphone, Marsyas, Rhéa et Sisyphe.

Debbie Wiseman et Stephen Fry sont des collaborateurs de longue date. Ils ont d’abord travaillé ensemble en 1997 sur le film Wilde, pour lequel Stephen a reçu une nomination aux Golden Globe pour sa performance en tant que poète et dramaturge éponyme. Ils ont ensuite travaillé ensemble sur d’autres projets musicaux, notamment Oscar Wilde: Fairy Tales et Different Voices.

Stephen Fry raconte chacune des cinq vignettes musicales de The Mythos Suite qui ont été jouées et enregistrées par 80 musiciens de l’Orchestre symphonique national aux studios Abbey Road. La sortie comprend également cinq pistes bonus uniquement instrumentales.

Stephen Fry a noté: «J’ai connu et aimé la musique de Debbie Wiseman pendant la majeure partie de ma vie – collaborer à nouveau avec elle a été un véritable ravissement. Sa musique capture parfaitement le mélange juteux et joyeux de la mythologie grecque de l’élémentaire et du spécifique, du noble et du méchant, de l’éthéré et du terreux. “

Debbie Wiseman a ajouté: «Une fois que j’ai fait un premier croquis, j’ai invité Stephen à venir écouter mes premières idées. Après cette réunion autour du piano chez moi, imprégnée de l’enthousiasme de Stephen pour – et d’une connaissance enviable du sujet, la musique a simplement coulé. Armé de la version livre audio de Mythos, la narration de Stephen m’a guidé; la composition des suites orchestrales suivait sa voix avec autant d’enthousiasme que les Satyres suivaient Apollon. Ce fut la collaboration la plus mémorable et la plus merveilleuse avec mon cher ami Stephen et tous chez Decca, et je suis tellement ravie d’avoir eu l’occasion d’entrelacer ces mythes grecs dramatiques intemporels avec des suites musicales. »

La suite Mythos sortira le 21 février. Faites défiler vers le bas pour lire l’intégralité du tracklisting et pré-commandez l’album ici.

La liste complète des pistes pour The Mythos Suite est la suivante:

1. «L’histoire du chaos»

2. «Tempest – The Music Of Chaos» *

3. «L’histoire de Rhea»

4. ‘Hidden Danger – The Music Of Rhea’ *

5. «L’histoire de Perséphone»

6. «Demeter – La musique de Perséphone» *

7. «L’histoire d’Apollo et de Marsyas»

8. «Aegeon Sea – The Music Of Apollo & Marsyas» *

9. «L’histoire de Sisyphe»

10. «Voyage de Scyrus – La musique de Sisyphe» *

* Piste instrumentale