RATT chanteur Stephen Pearcy a commenté le décès de Neil Peart, décédé le 7 janvier à Santa Monica, en Californie, après une bataille de trois ans contre le glioblastome, une forme agressive de cancer du cerveau. L’emblématique SE RUER le batteur avait 67 ans.

Pearcy a parlé Peartpasse dans une nouvelle interview avec “Le Blairing Out avec Eric Blair Show” menée au Temple de la renommée du métal événement à Anaheim, Californie. Interrogé sur l’influence SE RUER était sur lui musicalement, Stephen dit (voir la vidéo ci-dessous): “Pas du tout, vraiment. Je n’étais pas vraiment SE RUER. Je viens de l’école de[[LED] ZEPPELIN et AEROSMITH, BLUE ÖYSTER CULT, ALICE COOPER… Mais c’était un groupe incroyable – on ne peut le nier. C’est une déception. Chaque fois que nous perdons quelqu’un, c’est un frein. Comme perdre[[RATT guitariste] Robbin [[Crosby]- c’était la fin de cette ère pour nous. Ça ne sera jamais dupliqué, et c’est pourquoi nous avons eu tellement de dysfonctionnements. Mais nous ne sommes pas le groupe le plus dysfonctionnel de la planète. “

SE RUER annoncé Peart‘passe le 10 janvier, déclenchant des ondes de choc et une vague de chagrin des fans et des musiciens du monde entier.

SE RUERLe dernier spectacle de Michael a eu lieu au Forum de Los Angeles le 1er août 2015. Peart a indiqué à l’époque qu’il voulait prendre sa retraite alors qu’il était encore en mesure de bien jouer, ainsi qu’un désir de passer plus de temps à la maison avec sa jeune fille.

RATTLa gamme actuelle de Pearcy et bassiste Juan Croucier, avec le batteur Pete Holmes (BLACK ‘N BLUE) et guitaristes Jordan Ziff et Chris Sanders (BRITNY FOX, KNIGHT FURY).



