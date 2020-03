Stephen Pearcy de Ratt publie une nouvelle chanson intitulée «Making Crazy»

RATT chanteur Stephen Pearcy a sorti une chanson intitulée “Rendre fou” qui, selon lui, a été écrit et enregistré pendant plusieurs heures vendredi 28 février.

Hier soir, Pearcy a pris son Facebook pour partager un lien Dropbox vers un fichier MP3 contenant la chanson et inclus le message suivant: “MT Studio hier avec Mat (enregistré, conçu, basse, mixte) Thorne. Un de ceux qui entrent, branchez la guitare, organisons un bon tempo et voyons où nous nous retrouvons. Résultats, merde! Pas de lieu particulier RATT ou @septopfuel Juste une chanson. “

Plus tôt aujourd’hui, Pearcy a tweeté une autre photo du studio et comprenait le message suivant: “Oui, j’ai joué toutes les guitares et le bref sleaze solo. En fait, ces deux guitares. J’ai écrit les paroles en ce moment. @Juan_Croucier faisant la même chose que nous avons écrit @BLABBERMOUTHNET Next! “

Novembre dernier, Pearcy a révélé qu’il était en pré-production pour son sixième album solo avec son guitariste et collaborateur de longue date, Erik Ferentinos.

Pearcycinquième album solo, “Voir à un frisson”, est sorti en novembre 2018 via Frontiers Music Srl. Le suivi des 2017 “Fracasser” a été produit par Matt Thorne et Pearcy et a été mélangé et maîtrisé par Thorne et Ferentinos.

Parlant du processus d’écriture de chansons pour son matériel solo, Pearcy a déclaré à Music Existence: “RATTLa musique est sa propre entité et son propre animal, et elle a ses propres schémas. Avec mes trucs en solo, j’ai tendance à faire ce que j’aime – une chanson acoustique, une chanson vraiment lourde – et à aller dans des endroits et à parler des choses que je veux. C’est ma liberté d’expression. C’est une chose que j’aime et j’écris toujours, alors que puis-je faire d’autre, tu sais? Essayez de le sortir et de le faire entendre! Je m’en fiche s’il vend dix millions ou zéro million; c’est juste ce que je fais. Vous faites de votre mieux. “

Pearcy et bassiste Juan Croucier sont les seuls membres originaux restants RATTLa programmation actuelle de ”, qui a fait ses débuts en direct en juillet 2018 à Mulvane, Kansas. Les rejoindre dans le groupe sont batteurs Pete Holmes (BLACK ‘N BLUE, JUAN CROUCIER DE RATT) et guitariste Jordan Ziff.

Pearcy Raconté Sleaze Roxx cette Erik a été brièvement envisagé pour un poste RATT avant Ziff et et maintenant ancien RATT guitariste Chris Sanders (BRITNY FOX, KNIGHT FURY) est venu avec. “Il fait littéralement partie de mon groupe depuis des années, dans mon groupe solo”, a-t-il dit. “Il est une grande partie de ma vie, mes disques solo, le mixage, l’ingénierie, juste tout. Je veux dire, nous sommes comme une équipe quand je vais faire mes disques solo avec Matt Thorne dans le studio, et Erik et moi-même. Nous y entrons et rien ne nous arrête, donc je voulais garder ça un peu séparé, mais il est toujours prêt à partir à tout moment. C’est un professionnel total. ”



