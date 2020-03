Stephen Pearcy dit que Ratt embauchera bientôt un nouveau second guitariste: “ Nous allons tirer sur tous les cylindres ici très rapidement ”

Stephen Pearcy dit ça RATT prévoit de trouver un remplaçant pour le guitariste Chris Sanders, qui a quitté le groupe plus tôt cette année.

Sanders rejoint RATT en 2018 après le départ de l’axeman original Warren DeMartini. Il a passé la plupart des deux dernières années à jouer des spectacles sporadiques avec le groupe, qui présente également Pearcy, bassiste Juan Croucier, le batteur Pete Holmes (BLACK ‘N BLUE, JUAN CROUCIER DE RATT) et guitariste Jordan Ziff (RAZER).

Le mois dernier, RATT a joué un spectacle unique en Oklahoma en tant que suite de quatre pièces Sandersle départ. Mais selon Pearcy, le plan est pour RATT pour embaucher un nouveau second guitariste avant le lancement de la prochaine série de dates du groupe fin mai.

“Nous allons tirer sur tous les cylindres ici très rapidement”, a déclaré le chanteur. SiriusXMc’est “Nation du Tronc” lundi (9 mars). “Oui, définitivement. C’est notre son – les deux guitares, la basse, la batterie, le chanteur – et ça l’a été. Alors nous allons le conserver. Attrapez un autre joueur. Nous ne sommes pas trop inquiets à ce sujet. Et c’est parti. “

Selon Pearcy, Chrisla sortie de RATT était amical et il n’a aucune mauvaise volonté envers son ancien camarade de groupe.

“Le gars était impliqué dans d’autres entreprises, et il préfère le faire”, Stephen m’a dit. “Et c’est vraiment cool. Le rock and roll n’est pas le seul intérêt que j’ai, c’est le moins qu’on puisse dire.”

A demandé comment RATT va aller chercher un nouveau guitariste, Stephen a déclaré: “Nous ferons juste ce que nous devons faire – probablement [hold] des auditions, très probablement, bien sûr. Sur invitation uniquement. [Laughs]”

Pressé de savoir si lui et ses camarades de groupe aimeraient amener un guitariste qui avait déjà joué dans RATT de retour dans le groupe, Pearcy était ferme: “Non, personne ne reviendra pour rien.”

Le mois dernier, Chris a publié une déclaration Headbangers de Mike Gaube annonçant sa retraite de l’industrie musicale. Il a écrit: “Au début de l’année, j’ai envoyé un e-mail à[[RATT‘s]que je ne renouvellerais pas mon contrat pour 2020. Après avoir joué de la musique sous une forme ou une autre pendant 25 ans, je me suis retiré de l’industrie. “

RATT se joindra à Tom Keifer, SKID ROW et ABATTAGE pour une tournée américaine, doublée “Le Big Rock Summer Tour”, ce printemps et cet été.

