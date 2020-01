Stereolab annonce sa tournée de printemps | Pitchfork

Stereolab a annoncé deux étapes de sa tournée du printemps 2020. Le premier traverse l’Asie et l’Océanie en mars, le second traversant les États-Unis en mai.

Selon un communiqué de presse, le groupe prévoit d’annoncer plus de spectacles ainsi que les volumes 4 et 5 de sa série de compilation Switched On en 2020. L’an dernier, le groupe a réédité ses LP des années 1990, y compris Transient Random Noise-Bursts With Announcements , Mars Audiac Quintet, Emperor Tomato Ketchup, Dots and Loops, et Cobra and Phases Group Play Voltage in the Milky Night. Ils ont également publié des éditions étendues de Sound-Dust de 2001 et de Margerine Eclipse de 2004.

Stéréolab:

03-02 Auckland, Nouvelle-Zélande – The Hollywood Avondale

03-03 Wellington, Nouvelle-Zélande – San Fran

03-05 Adélaïde, Australie – RCC Fringe

03-06 Melbourne, Australie – Melbourne Zoo

03-06 Sydney, Australie – Factory Theatre

03-10 Fremantle, Australie – Freo Social

03-13 Manille, Philippines – Tente Solaire

03-16 Tokyo, Japon – Liquidroom

03-17 Osaka, Japon – Shangri La

03-19 Shanghai, Chine – VAS Live House

03-21 Pékin, Chine – Tango Live House

05-01 Miami, FL – III points

05-03 Atlanta, GA – Shaky Knees Music Festival

05-04 Carborro, NC – Berceau pour chats

05-05 New York, NY, – Terminal 5

05-07 Portland, ME – Théâtre d’État

05-08 Kingston, NY – BSP Kingston

05-09 Pittsburgh, Pennsylvanie – Mr. Smalls Theatre

05-10 Chicago, IL – The Vic Theatre

05-13 Boulder, CO – Théâtre Boulder

05-15 Pioneertown, Californie – Pappy & Harriets

05-17 Los Angeles, Californie – The Wiltern

05-18 Big Sur, Californie – Big Sur HMML

05-19 San Francisco, Californie – Warfield Theatre

07-24 North Yorkshire, Angleterre – Festival Deershed

