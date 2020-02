Steve Harris d’Iron Maiden dit que jouer aux clubs avec un lion britannique n’est pas une corvée

Dans une récente interview avec la station de radio West Virginia Rock 105 WKLC, IRON MAIDEN bassiste Steve Harris on lui a demandé comment il se sent de lancer “quelque chose de nouveau” avec son LION BRITANNIQUE projet parallèle. Il a répondu (entendre l’audio ci-dessous): “C’est un changement, et j’aime un changement. Certainement à ce niveau de jouer aux clubs et autres, j’aime vraiment ça. Ce n’est pas une corvée pour moi, de revenir à ce niveau, du tout Tout le monde pense que je voyage toujours en avion privé et tout ça, ce qui est génial, et vous prenez ça toute la journée. En voyageant en bus, certains de ces sites n’ont pas les installations que vous attendez ou que vous souhaitez mais ce n’est pas une corvée. J’aime quand même voyager dans un bus – je l’ai toujours fait. Je n’en avais pas vraiment fait beaucoup pendant quelques années avant de faire des trucs avec LION BRITANNIQUE à travers l’Europe dans un bus. Et ça n’a jamais été une corvée pour moi, parce que j’aime voyager quand même. Donc, oui – pas une corvée. “

LION BRITANNIQUEest le deuxième album, “La combustion”, est sorti le 17 janvier sur digipack CD, double vinyle gatefold et formats de téléchargement numérique via Explorer1 Music (E1). Le disque a été enregistré, conçu et mixé à Barnyard Studios par Tony Newton et produit par Steve Harris.

LION BRITANNIQUE comprend le chanteur Richard Taylor, guitaristes David Hawkins et Grahame Leslie, Steve Harris sur basse et claviers et batteur Simon Dawson.

La troisième et dernière étape de IRON MAIDENc’est “L’héritage de la bête” La tournée commence le 1er mai et joue l’Océanie, l’Asie et l’Europe avant de se terminer le 25 juillet à Barcelone.

Harris a récemment fait allusion à Panneau d’affichage cette JEUNE FILLEsuivi de 2015 “Le livre des âmes” peut être à l’horizon.

“Bruce [[Dickinson, voix]l’autre jour disait: “Vous avez envie de faire plus d’albums?” ” Harris m’a dit. «Je suis prêt à le faire si tout le monde l’est. Je ne sais pas vraiment quand nous allons plonger et le faire, mais c’est dans l’esprit de tout le monde maintenant.



