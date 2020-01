Steve Harris d’Iron Maiden qualifie le décès de Neil Peart de «triste perte»

IRON MAIDEN bassiste Steve Harris a commenté le décès de Neil Peart, décédé le 7 janvier à Santa Monica, en Californie, après une bataille de trois ans contre le glioblastome, une forme agressive de cancer du cerveau. L’emblématique SE RUER le batteur avait 67 ans.

Parler à Rob Rush Radio, Harris dit (tête audio ci-dessous): “Je ne me suis jamais rencontré Neil. J’ai rencontré les deux autres gars[de[fromSE RUER]. J’ai joué au tennis avec les deux autres. Un bon ami à moi, Andy Curran de CONEY HATCH au Canada, nous avons joué en double [with them].

“Ouais, c’est une triste perte avec Neil en passant – tout simplement horrible, vraiment ” Steve a continué. “Mais[[IRON MAIDEN]jamais joué de concerts avec[[SE RUER]. “

Il a ensuite répété: “Ouais, horrible.”

Dans une interview de 2018 avec The Metal Voice, Harris a été demandé combien d’influence sur son jeu de basse SE RUERc’est Geddy Lee était. Il a répondu: “Pas vraiment, vraiment, si je suis honnête, parce que j’ai été vraiment influencé par plus de joueurs britanniques. J’ai adoré SE RUER ainsi que, [and] Je fais toujours – le «2112» album et «Un adieu aux rois» et tout ça, bien sûr. … Mais Geddy est un joueur fantastique – bien sûr qu’il l’est. “

Harris a continué à raconter l’expérience de jouer au tennis avec Lee et SE RUER guitariste Alex Lifeson. Il a dit: “C’était assez drôle, parce que moi et Andy [[Curran]étaient censés jouer au tennis contre eux deux, et Geddy a dit: “Non, en fait …” Donc, fondamentalement, moi et Geddy nous avons fini par les jouer deux puis nous avons changé de place après. Personne n’était là pour le regarder, mais je pensais que ce serait assez drôle si les gens m’avaient vu jouer au tennis avec lui. “

Harrisprojet parallèle LION BRITANNIQUE a sorti son deuxième album, “La combustion”, le 17 janvier sur digipack CD, double vinyle gatefold et formats de téléchargement numérique via Explorer1 Music (E1).

LION BRITANNIQUE comprend le chanteur Richard Taylor, guitaristes David Hawkins et Grahame Leslie, Harris sur basse et claviers et batteur Simon Dawson.



