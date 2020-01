Steve Harris dit qu’Iron Maiden obtient plus de radio maintenant que jamais

Dans une récente interview avec Katherine Turman de “Nuits avec Alice Cooper”, IRON MAIDEN bassiste Steve Harris discuté des différences de goûts entre son Royaume-Uni natal et les États-Unis, où il est actuellement en tournée avec son LION BRITANNIQUE projet parallèle.

“C’est très différent”, a-t-il déclaré (voir la vidéo ci-dessous). “Le Royaume-Uni est un si petit pays. Vous pouvez conduire 50 miles vers un autre lieu. Ici, vous conduisez 500 miles vers un autre lieu et continuez toujours. C’est un vaste, vaste pays, donc c’est une tout autre chose qui se passe avec la façon dont vous obtenez Il est évident que la radio est importante pour nous tous. Cela dit, JEUNE FILLE Je n’ai jamais beaucoup joué à la radio, mais nous avions encore des choses comme ça pour les tournées, mais nous n’avons jamais vraiment joué beaucoup. Nous avons probablement plus de jeu maintenant que jamais, car nous sommes là depuis longtemps et ils ont tendance à jouer de vieux trucs. Il est difficile, je pense, même pour de nouveaux groupes de jouer partout. Si je jouais avec LION BRITANNIQUE, Je le prendrais toute la journée car c’est sympa. C’est assez drôle d’une manière étrange si nous avons effectivement eu une sorte de jeu parce que nous ne l’avons jamais vraiment eu avec JEUNE FILLE. Ce serait assez ironique. “

Harris on lui a alors demandé s’il discutait LION BRITANNIQUE avec son JEUNE FILLE coéquipiers. À l’exception de Harris et LION BRITANNIQUE, les membres de JEUNE FILLE n’ont pas été actifs récemment sur le front du projet parallèle. Le statut de chanteur Bruce Dickinsoncarrière en solo reste incertaine, tandis que le guitariste Adrian Smith barboté dans la courte durée RÉBELLION PRIMALE DE ROCHE avec SIKTH chanteur Mikee Goodman, sortir un seul album, 2012 “Awoken Broken”.

“Nous n’en parlons pas vraiment, vraiment,” Harris m’a dit. “Nous sommes tous tellement occupés à faire nos différentes choses. Je pense que les choses que les gens font en dehors de ça, ne parlent pas vraiment de ces trucs. Ce sont juste des trucs privés et tout le monde fait son propre truc. Si nous voulions en parler, je vais en parler, et si vous voulez venir à un concert, ça va aussi. Ce n’est pas quelque chose dont nous discutons vraiment. “

LION BRITANNIQUE a lancé sa première tournée aux États-Unis le 18 janvier au Ace Café à Orlando, en Floride. Le trek atteindra un certain nombre de villes, dont San Antonio, Dallas, Memphis, Atlanta et Fort Lauderdale, avant de se terminer le 20 février à New York.

LION BRITANNIQUEest le deuxième album, “La combustion”, est sorti le 17 janvier sur digipack CD, double vinyle gatefold et formats de téléchargement numérique via Explorer1 Music (E1). Enregistré, conçu et mixé à Barnyard Studios par Tony Newton et produit par Harris, “La combustion” regorge de puissantes mélodies de hard rock.

LION BRITANNIQUE comprend le chanteur Richard Taylor, guitaristes David Hawkins et Grahame Leslie, Harris sur basse et claviers et batteur Simon Dawson.



