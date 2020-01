Steve Harris sur British Lion: «Nous sortons et donnons 110% comme nous le faisons dans Iron Maiden»

IRON MAIDEN bassiste Steve Harris a récemment discuté de son projet parallèle LION BRITANNIQUE – dont le deuxième album, “La combustion”, est maintenant disponible – avec Paulie Walnuts de HardDrive Radio. La conversation complète peut être vue ci-dessous. Quelques extraits suivent (tels que transcrits par BLABBERMOUTH.NET).

Sur l’écart de sept ans entre LION BRITANNIQUE albums:

Steve: “C’est juste ridicule. Je n’arrive pas à croire où le temps passe. C’est fou. Nous avions fait pas mal de tournées avec LION BRITANNIQUE – l’année dernière, nous avons fait le Canada, l’Amérique du Sud et le Japon pour la première fois – nous avons donc fait pas mal de concerts, mais être sept ans entre les albums est juste fou. [It’s nice to] enfin le sortir. “

Sur le processus d’écriture du groupe:

Steve: “Nous nous réunissons de temps en temps, morceaux et morceaux. C’est comme ça que nous enregistrons aussi. Nous avons fait une tournée puis nous sommes allés directement et avons enregistré un peu de l’album, puis avons fait une autre tournée et sommes allés et avons enregistré un peu plus et ainsi de suite. Je voulais enregistrer cet album dans un studio, en direct, correctement. Le premier album n’était pas tellement comme ça. Je voulais vraiment faire le processus de la façon dont je le faisais. j’aime juste aller faire un album [for] deux ou trois mois comme nous le faisons JEUNE FILLE, mais il n’y a pas de temps. “

S’il s’approche LION BRITANNIQUE différemment de IRON MAIDEN:

Steve: “Pas vraiment. Le même genre de principes s’applique, je pense, à l’enregistrement et à la façon dont vous l’abordez. [You] essayez de capturer cette entreprise en direct, ce qui est très difficile. Toutes les années, nous avons essayé de le faire avec JEUNE FILLE, et maintenant LION BRITANNIQUE ainsi que. Ce n’est pas la chose la plus facile au monde pour capturer cette essence, mais je pense que nous l’avons capturée du mieux que nous pouvons. “

Sur scène avec LION BRITANNIQUE:

Steve: “Il vous suffit de faire entrer des gens et de prouver ce que vous pouvez faire. Certaines personnes vont adorer, et certaines personnes peut-être [won’t], mais la plupart des gens semblent l’avoir vraiment apprécié. Nous sortons et donnons 110% comme nous le faisons JEUNE FILLE. Ça a été très amusant. Je pense que les gens qui viennent voir le concert rentrent chez eux avec le sourire aux lèvres et s’ils ne l’ont pas fait, eh bien, il n’y a pas grand-chose que vous puissiez faire à ce sujet. “

Sur l’importance des illustrations d’album accrocheuses à l’ère numérique:

Steve: “Je pense que c’est massivement important – plus important que les gens ne le pensent. J’ai toujours pensé que c’était tellement ultra-important – à tel point que je ne mentionnerai aucun nom, mais il y a des groupes que j’aime absolument et que je veux porter des t-shirts, mais je ne peux pas les porter parce que les illustrations sont si mauvaises. Vous ne voudriez pas laver votre voiture avec, c’est si mauvais. Je veux soutenir ce groupe – je veux les porter – mais je ne peut pas, parce que leur [art] est tellement pauvre. “

En jouant le Monsters Of Rock croisière en 2018:

Steve: “J’ai vraiment apprécié. Je ne savais pas à quoi m’attendre, car je n’avais jamais fait de croisière auparavant d’aucune sorte … J’ai vraiment adoré. Ils nous ont demandé tout de suite:” Pouvez-vous revenir année?’ J’ai dit: “Je ne peux pas – je suis en tournée, mais nous pouvons le faire l’année suivante après ça”, alors c’est parti. “

Que ce soit “rafraîchissant” de faire une tournée à plus petite échelle avec LION BRITANNIQUE:

Steve: “J’aime jouer des petits concerts aussi bien que des gros. Bien sûr, vous avez moins de matériel, moins de budget et tout. Je fais la plupart des réservations et des trucs moi-même, parce que j’ai l’habitude de faire ce genre de choses Je sais où je dois rester … C’est ce que c’est. Il suffit de continuer, mais j’aime cet aspect … En arrivant dans un endroit pour la première fois, vous avez de mettre les orteils dans l’eau et de voir ce qui se passe. C’est effrayant, car vous ne savez pas vraiment quand vous allez dans un pays pour la première fois – vous ne savez pas si les gens vont vraiment se retourner ou pas … Vous ne pouvez rien prendre pour acquis. Même avec JEUNE FILLE, nous ne le faisons pas – nous sortons toujours et faisons des interviews. “

Sur LION BRITANNIQUEplans futurs de:

Steve: “Je voudrais sortir un album live, parce que je pense que les chansons ont évolué en direct pour devenir quelque chose de différent maintenant. Ce serait bien de capturer cette essence.”

LION BRITANNIQUE a lancé sa première tournée aux États-Unis le 18 janvier au Ace Café à Orlando, en Floride. Le trek atteindra un certain nombre de villes, dont San Antonio, Dallas, Memphis, Atlanta et Fort Lauderdale, avant de se terminer le 20 février à New York.